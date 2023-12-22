彰化龍燈公園滯洪池今啟用 抗暴雨能力等同直轄市

彰化縣員林市西區大雨必淹，縣政府費時兩年多完成龍燈公園滯洪池，抗暴雨能力達到71毫米雨量，相當於直轄市標準，待員林市C幹線雨水下水道、大村排水治理計畫這兩項工程明年都完工，員林市可望擺脫淹水噩夢，市公所今宣布明年龍年燈會活動就在滯洪池舉辦。

縣政府今天舉行龍燈公園滯洪池啟用典禮，天氣寒冷，社區媽媽和員林市立托兒園兒童表演活力舞蹈，笑容溫暖各級單位來賓的心。水利資源處長陳詔慶簡報「員林市C幹線多功能調節（滯洪池）工程」，說明採用三大治理策略防治員林市靜修路與莒光路一帶的水患。

縣長王惠美說，彰化縣下大雨，鹿港老街與員林市西區最容易淹水，「每次蹽水勘災，一定乎人罵。」她當鹿港鎮長遇到兩次老街淹水，就下決心治理水患；縣政府得到中央全額補助2.2億元，施做面積2.77公頃的龍燈公園滯洪池工程，豪大雨時，大村排水、南平排水來不及排出的雨水流入滯洪池，可容納19個國際標準泳池水量。

內政部國土管理署下水道工程分署分署長林厚名表示，有了員林市C幹線多功能調節的系統貯水4.7噸，再加3部大型抽水機，不到兩小時就抽光積水，做到二次滯洪的功能，讓抗暴雨能力達到71毫米，等於直轄市標準，發揮保護4.3萬名居民的功能。

員林市長游振雄指出，今年6月員林發生短時間強降雨，龍燈公園滯洪池也顯現功能，現在員林東區有圓林園滯洪池，西區有龍燈公園滯洪池，加上C幹線的雨水下水道明年6月將完工，大村治理計畫明年底完工，一定能大幅改善員林淹水。

立法委員陳素月說，龍燈公園滯洪池經費來自國土管理署前瞻計畫，前縣長魏明谷5年前爭取，現任縣長王惠美接力推動，今天啟用，對員林人是一大福音。