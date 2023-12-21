配地與都計程序雙軌進行 台中前竹區段徵收安置戶配地完成

台中市烏日前竹地區區段徵收是烏日鄉親殷切期盼40年的重要開發案，因整體開發面積達110.71公頃，且涉及都市計畫個案變更審議期程，市府為盡早進行安置土地配地作業，領先全國首創安置街廓土地預配方案，今天完成區段徵收安置街廓抽籤配地作業，有34戶安置戶配得土地。

地政局說，安置街廓土地預配方案是讓配地行政作業與都市計畫程序雙軌進行，不僅大幅提升行政作業效率，也讓安置戶配得土地後可先行規畫建築，縮短等待配地時間，盡快回到原來熟悉的宜居環境居住。

地政局長吳存金說，在地政團隊努力下，區段徵收工程如期如質達成目標，並榮獲國家建築金獎首獎肯定，落實市長盧秀燕「開不了工的要開工，完不了工要完工」施政理念。

她說，市府今年8月29日召開優先分配安置土地預配方案說明會，此案全部的安置對象都提出申請預配方案，經配合修訂「台中市烏日前竹地區區段徵收安置土地抽籤暨分配作業要點」，12月5日召開安置土地抽籤暨配地作業說明會，今日辦理安置土地抽籤暨配地作業，讓符合安置條件資格的民眾及早配得土地。