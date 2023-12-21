快訊

獨／韓國瑜稱「掘地3尺都綠」 蔣萬安周日偕李四川屏東搶票

和「妻管嚴」上司出差偷腥被逮 正宮開一條件讓她別無選擇

藍營助攻！國民黨2大戰將站台 民眾黨李有宜要翻轉新北最綠選區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

配地與都計程序雙軌進行 台中前竹區段徵收安置戶配地完成

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市烏日前竹地區區段徵收，今天完成區段徵收安置街廓抽籤配地作業，有34戶安置戶配得土地。圖／台中市政府提供
台中市烏日前竹地區區段徵收，今天完成區段徵收安置街廓抽籤配地作業，有34戶安置戶配得土地。圖／台中市政府提供

台中市烏日前竹地區區段徵收是烏日鄉親殷切期盼40年的重要開發案，因整體開發面積達110.71公頃，且涉及都市計畫個案變更審議期程，市府為盡早進行安置土地配地作業，領先全國首創安置街廓土地預配方案，今天完成區段徵收安置街廓抽籤配地作業，有34戶安置戶配得土地。

地政局說，安置街廓土地預配方案是讓配地行政作業與都市計畫程序雙軌進行，不僅大幅提升行政作業效率，也讓安置戶配得土地後可先行規畫建築，縮短等待配地時間，盡快回到原來熟悉的宜居環境居住。

地政局長吳存金說，在地政團隊努力下，區段徵收工程如期如質達成目標，並榮獲國家建築金獎首獎肯定，落實市長盧秀燕「開不了工的要開工，完不了工要完工」施政理念。

她說，市府今年8月29日召開優先分配安置土地預配方案說明會，此案全部的安置對象都提出申請預配方案，經配合修訂「台中市烏日前竹地區區段徵收安置土地抽籤暨分配作業要點」，12月5日召開安置土地抽籤暨配地作業說明會，今日辦理安置土地抽籤暨配地作業，讓符合安置條件資格的民眾及早配得土地。

區段徵收 都市計畫 台中市 盧秀燕

延伸閱讀

「賴皮寮」違建爭議 國土署重申：居住權保障問題應通案處理

憂急於認定「違建」會使民眾不安 國土署：將通案處理廢礦區居住權

柯文哲農地變停車場爭議 陳佩琪：補稅後全數捐公益

蔡銘軒指家族占國有地再申購 馬文君反駁是造謠

相關新聞

日本兵庫高校合唱團高鐵台中站快閃 旅客感受日式耶誕氣氛

趕在耶誕節前，日本兵庫縣太子高校的J-CHOURS合唱團，今應姊妹校台中市豐原高中的邀請，到高鐵台中站快閃演出。團員準備...

配地與都計程序雙軌進行 台中前竹區段徵收安置戶配地完成

台中市烏日前竹地區區段徵收是烏日鄉親殷切期盼40年的重要開發案，因整體開發面積達110.71公頃，且涉及都市計畫個案變更...

替小朋友盡一份力 台中寶格冰淇淋替家扶募得600多份耶誕禮物

天氣冷，但台中市寶格冰淇淋卻給南台中家扶中心的孩子們帶來溫暖和歡樂。他們為小朋友舉辦「耶誕募禮」活動，今年邁入第8年，替...

北漂夫妻回彰化創業餐酒館 結合在地農特產開發特色料理

彰化縣政府鼓勵青年創業，每人最高可獲30萬元補助，迄今已有108位青年獲補助，總金額達2700萬元，最新獲30萬元補助的...

王育敏盼中捷藍線中央「多費心」 蔡其昌批勿政治口水

行政院長陳建仁今到沙鹿火車站，視察海線鐵路雙軌化計畫，捷運藍線核定進度也成藍綠戰場。副市長王育敏呼籲中央，捷運藍線「多費...

彰化不只「蛋黃酥之亂」？明冬至民眾不畏寒流 麻糬店外大排長龍

彰化人愛排隊？中秋節有「蛋黃酥之亂」，明天冬至也有「麻糬之亂」，彰化多家麻糬排隊名店，儘管寒流來襲，也大排長龍買麻糬，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。