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影／海線鐵路雙軌拖延？蔡其昌：請盧市長面對路線更改後的問題

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
行政院長陳建仁下午前往台中沙鹿車站聽「海線鐵路雙軌計畫進度」簡報並會勘。記者黃仲裕／攝影
行政院長陳建仁下午前往台中沙鹿車站聽「海線鐵路雙軌計畫進度」簡報並會勘。記者黃仲裕／攝影

行政院長陳建仁下午在立法院副院長蔡其昌及立委林靜儀等陪同下，到沙鹿火車站會勘「海線鐵路雙軌化計畫」，會後蔡其昌受訪時表示，海線雙軌化遲遲沒有進度，就是盧市長一直拖延。

蔡其昌在受訪時表示，台中市府送報告上去，中央審查後，專家告知盧秀燕把前市長林佳龍規劃的路線改到台灣大道，這是市長權利沒有意見。

但是路線改到台灣大道後衍伸出來的問題，包括捷運路線使用台灣大道的兩線道，一般車輛將只能使用剩下的兩線道，蔡其昌表示，沙鹿橋在二樓，未來捷運也在二樓，目前的四線道變成只剩下兩線道，會造成交通堵塞。

蔡其昌指出，正英站的問題，盧秀燕沒有很認真說服鄉親，被民眾質疑圖利人，他認為盧秀燕應該要趕快解決，不應該一直推卸給中央，專業的問題要坐下來趕快解決，不要每天都在政治口水，海線就是這樣被耽誤的。

行政院長陳建仁（右）在立委林靜儀（左）的陪同下，在台中沙鹿車站聽「海線鐵路雙軌計畫進度」簡報並會勘。記者黃仲裕／攝影
行政院長陳建仁（右）在立委林靜儀（左）的陪同下，在台中沙鹿車站聽「海線鐵路雙軌計畫進度」簡報並會勘。記者黃仲裕／攝影
立法院副院長蔡其昌表示，他不是現在才爭取建設，每周都有會勘，解決很多問題，國民黨也沒動員來參加，今天卻大動員到場，他說大家要共同努力，到哪裡選立委都沒關係，要為地方發展著想，但不是滿腦子都是政治和選舉，地方不會進步，這樣不好。記者黃仲裕／攝影
立法院副院長蔡其昌表示，他不是現在才爭取建設，每周都有會勘，解決很多問題，國民黨也沒動員來參加，今天卻大動員到場，他說大家要共同努力，到哪裡選立委都沒關係，要為地方發展著想，但不是滿腦子都是政治和選舉，地方不會進步，這樣不好。記者黃仲裕／攝影

蔡其昌 盧秀燕 捷運 陳建仁

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