影／海線鐵路雙軌拖延？蔡其昌：請盧市長面對路線更改後的問題
行政院長陳建仁下午在立法院副院長蔡其昌及立委林靜儀等陪同下，到沙鹿火車站會勘「海線鐵路雙軌化計畫」，會後蔡其昌受訪時表示，海線雙軌化遲遲沒有進度，就是盧市長一直拖延。
蔡其昌在受訪時表示，台中市府送報告上去，中央審查後，專家告知盧秀燕把前市長林佳龍規劃的路線改到台灣大道，這是市長權利沒有意見。
但是路線改到台灣大道後衍伸出來的問題，包括捷運路線使用台灣大道的兩線道，一般車輛將只能使用剩下的兩線道，蔡其昌表示，沙鹿橋在二樓，未來捷運也在二樓，目前的四線道變成只剩下兩線道，會造成交通堵塞。
蔡其昌指出，正英站的問題，盧秀燕沒有很認真說服鄉親，被民眾質疑圖利人，他認為盧秀燕應該要趕快解決，不應該一直推卸給中央，專業的問題要坐下來趕快解決，不要每天都在政治口水，海線就是這樣被耽誤的。
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