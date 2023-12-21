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影／海線鐵路雙軌化 王育敏、蔡其昌「高架化」交鋒

聯合報／ 記者劉柏均游振昇／台中即時報導
台中市副市長王育敏。記者劉柏均／攝影
台中市副市長王育敏。記者劉柏均／攝影

台中海線鐵路雙軌化再現藍綠政治烽火。中市副市長王育敏主張，先通過「高架雙軌化」可行性評估，綜合規畫時評估經費分攤。立法院副院長蔡其昌說，中市府5年來遲遲不願承諾「高架化」經費部分負擔，3年前才先擱置「高架化」，中央能全額負擔「雙軌化」，可先做可行性評估。行政院長陳建仁說，若中央、地方可合作，高架化經費比例分攤約6：4，會盡快帶來好消息，強調「地方交通建設絕對不分藍綠」。

苗栗談文站至台中追分站，共有5路段、38.3公里仍是單軌鐵道，交通部鐵路局提「海線鐵路雙軌化計畫」，範圍涵蓋苗栗、台中，經費約需161.95億，可增加班次、班距調整彈性，現由行政院審查可行性研究。

中市府提案「台中山海線鐵路高架」，「海線雙軌暨部分高架」共25.9公里，經費約需398.87公里，12月7日可行性研究函報交通部審查。行政院簡報時提到，2計畫行政院核定後，將予以「整合」由鐵道局續辦綜合規畫。

此次會勘在沙鹿火車站後站舉行，藍綠各有大批人馬出席；國民黨籍立委、市議員各3名、1名立委候選人出席，民進黨則有2名立委、6名市議員、1名立委候選人出席，民眾黨則有前立委蔡壁如、市議員江和樹，無黨籍市議員陳廷秀皆參與會勘。

會前台下就冒火藥味。蔡其昌與王育敏比鄰而坐，雙雙就「高架化」經費與否有所爭論。王育敏致詞時說，山海線高架雙軌互相連動，除海線雙軌外，市府所提雙海線高架是環狀概念，若計畫可行性評估一並通過，綜合規畫階段再討論經費分攤，會更有效率。

蔡其昌說，「每周都安排海線會勘，從來沒這麼多人參加，希望之後有這麼多人參加」。他提到，「海線雙軌高架」可以做，但法規規定，地方政府要負擔部分經費，但盧秀燕要中央全部出錢，所以高架化先擱置。

蔡其昌說，中央可全出資、施工「雙軌化」，三年前請鐵路局先做可行性評估，「高架化不是不能一起，只有一個關鍵，台中市政府如果願意分擔，早就主張一起了」，出多少沒關係，大家都可以叫中央想辦法，在法定狀況下，盡量叫中央出，強調「地方建設沒有藍綠」。王育敏則在台下喊，「可行性先過」。

陳建仁表示，鐵路雙軌化中央要負責，擴張後對號車間距就縮小到30分鐘、區間車班次15分鐘；高架可行性部分，若地方、中央可以合作，以往中央約以6：4跟地方分攤，地方也願意共襄盛舉，攜手合作，會一起努力。

立法院副院長蔡其昌。記者劉柏均／攝影
立法院副院長蔡其昌。記者劉柏均／攝影
行政院長陳建仁於台中沙鹿火車站後站，舉行「海線鐵路雙軌化」視察。記者劉柏均／攝影
行政院長陳建仁於台中沙鹿火車站後站，舉行「海線鐵路雙軌化」視察。記者劉柏均／攝影
國民黨立委楊瓊瓔在視察會後，上前向行政院長陳建仁、立法院副院長蔡其昌討論雙軌高架化建設細項，但未有結論。記者劉柏均／攝影
國民黨立委楊瓊瓔在視察會後，上前向行政院長陳建仁、立法院副院長蔡其昌討論雙軌高架化建設細項，但未有結論。記者劉柏均／攝影

蔡其昌 王育敏 鐵道

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