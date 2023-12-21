度過三獻清醮法會考驗 外運量增埔里垃圾山變矮

埔里鎮清潔隊先前累積萬噸垃圾吸引外界關注，加上三獻清醮法會，外界擔心雪上加霜，公所清潔隊今天說，南投縣環保局協調增加外運，11月初至今達4300多公噸，堆積垃圾減半。

埔里鎮清潔隊暫置垃圾「爆量」形成垃圾山，清潔隊員被迫與垃圾為伍，居民也陳情臭味飄散，10月甚至吸引新人拍婚紗照取景而登上媒體版面，外界也憂心12月埔里鎮祈安三獻清醮法會恐讓垃圾堆積問題雪上加霜，所幸11月起垃圾外運量增加，目前垃圾山幾乎減半。

埔里鎮公所清潔隊今天接受中央社記者訪問表示，埔里鎮每週處理約350公噸垃圾，先前最高累積約1萬公噸，透過南投縣政府環境保護局協調外運，11月初至今1天約外運200多公噸至300公噸不等，1個多月運出4300多公噸垃圾，希望外運量能保持，越快清空越好。

埔里三獻清醮法會18日圓滿完成，結束建醮當天開葷，居民也會宴請各地親友，清潔隊表示，圓醮當天18日是週一，辦理宴客的鎮民相對較少，加上宣導環保概念，垃圾量並沒有因幾天清醮法會而明顯大增。

清潔隊表示，目前主要剩下原有「舊垃圾」，數量約5000公噸，這些舊垃圾因堆積年餘臭味較重，希望農曆春節前清完這些舊垃圾；因應年終掃除與農曆春節，清潔隊已著手收運巨大家具，12月25日起大量收運至明年1月5日，因外運量增加，垃圾未爆量堆積。