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捕獸鋏、山豬吊對動物傷害大 南投縣定期進山搜查清除

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣府「清除捕獸鋏及山豬吊熱區搜查聯合稽查小組」，先從埔里開始展開熱區搜查活動。圖／南投縣政府提供
南投縣府「清除捕獸鋏及山豬吊熱區搜查聯合稽查小組」，先從埔里開始展開熱區搜查活動。圖／南投縣政府提供

南投縣幅員遼闊，山區林地廣大，野生動物出沒頻繁，埔里鎮水頭里內林地，近來縣府曾在該區域救援過被山吊所困的犬隻，本月中旬起，得到森林護管員帶領下，組成「清除捕獸鋏及山豬吊熱區搜查聯合稽查小組」，展開熱區搜查活動，以加強犬貓遭捕獸鋏或山豬吊所傷區域的清除作業。

動物保護團體指出，「動物保護法」2020年雖已禁止捕獸鋏與山豬吊，最高可處7萬5千元罰鍰，但現行「野生動物保育法」允許特定情況下捕獸鋏、山豬吊的使用，除法制不一，更造成山區獸鋏、山豬吊陷阱氾濫，造成許多保育類動物、一般類野生動物及犬、貓等寵物的嚴重傷亡案件層出不窮，嚴重損害台灣的動物保護形象。

特別是捕獸鋏、金屬套索陷阱（俗稱山豬吊）等獵具，是帶有殺傷力的陷阱，造成動物巨大的痛苦，而動物所受到的肢體傷害與疼痛不僅是立即的，更是持續性的，已造成無數流浪犬斷腿及黑熊斷指、獼猴斷手、鳥類夾傷等案例。

南投農業處為遏止民眾使用捕獸鋏及山豬吊捕捉動物，上周起聯合埔里鎮公所、南投縣家畜疾病防治所共同組成聯合稽查小組，在林業及自然保育署南投分署埔里工作站森林護管員帶領下，沿著埔里鎮水頭里內林地，找尋獸徑可能被設置山豬吊陷阱處進行搜查，並對曾有犬隻受困區域，使用金屬探測器搜尋是否還有遭設置的獸鋏或山豬吊，加強清除作業，雖未查獲，卻有找到5至6處為設置山豬吊而挖掘的坑洞。

縣府強調，使用捕獸鋏或山豬吊會造成動物因誤中陷阱而重傷斷肢甚至死亡，使用者可處1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰；同時若致動物重傷或死亡者，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金，民眾有疑問可洽詢南投縣家畜疾病防治所，電話：2222542，轉接保護課。

南投縣清除捕獸鋏及山豬吊熱區搜查聯合稽查小組，熱區搜查雖未查獲，卻找到5至6處為設置山豬吊而挖掘的坑洞。圖／南投縣政府提供
南投縣清除捕獸鋏及山豬吊熱區搜查聯合稽查小組，熱區搜查雖未查獲，卻找到5至6處為設置山豬吊而挖掘的坑洞。圖／南投縣政府提供
南投縣府得到森林護管員帶領下，聯合稽查小組沿獸徑找尋可能被設置山豬吊陷阱處進行搜查。圖／南投縣政府提供
南投縣府得到森林護管員帶領下，聯合稽查小組沿獸徑找尋可能被設置山豬吊陷阱處進行搜查。圖／南投縣政府提供
南投縣府得到森林護管員帶領下，聯合稽查小組沿獸徑找尋可能被設置山豬吊陷阱處進行搜查。圖／南投縣政府提供
南投縣府得到森林護管員帶領下，聯合稽查小組沿獸徑找尋可能被設置山豬吊陷阱處進行搜查。圖／南投縣政府提供

南投 埔里

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