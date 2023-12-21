台74線19甲北出匝道動土 免繞路行車至少省20分鐘

交通部公路局今在台中大里舉辦台74線十九甲北出匝道動土，匝道完成後民眾終於可以在十九甲立善橋前下匝道，方便通往大里、仁化工業區、十九甲和大里地區，不必過了內新橋再迴轉，可有效發揮快速道路功用，至少省下20分鐘車程，解決民眾繞路和地區交通壅塞情形。

交通部公路局人員簡報指出，工程起點在台74線32公里附近，終點在立善橋路口，匝道總長550公尺、寬9公尺，配置雙車道，以減少車流回堵到主線，預計2026年2月完工。

交通部次長陳彥伯致詞時感謝立委何欣純大力爭取推動、台中市政府協助取得用地和水利署協助在大里溪落墩，讓工程得以順利進行。

副市長王育敏說，她非常認同交通部簡報時形容這是一條幸福公路，因為市長盧秀燕已打造台中市成為幸福城市，因此幸福城市有幸福公路、感謝交通部繼續在台中市打造幸福公路，另也感謝配合協議價購的14名地主支持。

她說，台中市是全台第二大城市，人口284萬人，僅次於新北市，處於繼續起飛階段，謝謝交通部願意大力協助。這個匝道完工後可以省下20分鐘，台中有這麼多人，可見有多麼重要。

何欣純致詞時說，這是感恩的日子。她一一感謝交通部、市府和民代，還特別感謝「大善人」聖岱實業負責人廖貴枝當初大力推動和聯署，才會有這個案子。現在六順橋南入匝道正在施工，希望未來還能有下來的匝道，另也將提案讓台63線中投公路銜接國道三號的高架化系統交流道能推動，解決車流壅塞問題，並能在台74線和台63線設置連絡道，方便車輛分流。