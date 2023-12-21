平安夜反空污集會 中部環團邀3總統候選人出席

中部環保團體24日將在台中舉行耶誕反空污集會，邀請3黨總統候選人出席，今天公布台中火力發電廠PM2.5濃度最高的測站，南投竹山和埔里受害最大，呼籲4年內終結中火燃煤。

台灣健康空氣行動聯盟發起人葉光芃、台灣生態學會、大肚山改善空污協會等團體，上午齊聚台中市議會廣場宣告台中「耶誕反空污集會」，高舉戴著耶誕帽的國民黨、民進黨、民眾黨的總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲的人像看板，呼籲民眾投票給深度脫煤的候選人。

葉光芃指出，中火PM2.5污染濃度最高的空品測站不在台中市，冠、亞軍為南投縣竹山和埔里，悲情南投縣是中火最大受害者，籲請台中市長盧秀燕集結中部縣市力量，推動無煤中火。

葉光芃呼籲柯文哲、賴清德和侯友宜出席1224台中反空污集會，期許他們承諾當選後，能在4年內終結中火燃煤，送給受害縣市民眾「無煤中火，無煤六輕」兩項耶誕大禮。

竹山家醫科醫師葉建國指出，南投好山好水，近幾年天空灰濛濛，看不到遠山，冬天沒有雨水，空氣一片烏黑，身旁親朋好友得肺腺癌或肝癌、皮膚過敏等，自己長年鼻子癢打噴嚏，中火PM2.5濃度竹山最高，每天空氣差、身體不舒服，一度想離開南投老家，希望力推中火脫煤，恢復乾淨空氣。

台中市診所協會榮譽理事長曾崇芳則為中火燃煤重災區兒童的健康請命，請3名總統候選人暨各黨派立委參選人們在平安夜下午親臨台中市議會廣場，化身中部親子們最殷盼的健康空氣耶誕老公公，送出讓中部人普世歡騰的無煤耶誕大禮。