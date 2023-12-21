陳建仁視察海線鐵路雙軌化 盧秀燕感謝帶來新年禮物

行政院長陳建仁今天到台中市視察「台中海線鐵路雙軌化」規劃辦理情形，台中市長盧秀燕對此表示，感謝陳建仁今天到台中，應該是要給大家帶來新年禮物。

陳建仁下午將到沙鹿火車站後站視察「台中海線鐵路雙軌化」規劃辦理情形，尋求連任的立法院副院長蔡其昌也將陪同會勘，被外界解讀陳建仁此行是為綠營選情加持。

盧秀燕上午出席西屯區廣福里活動中心落成啟用典禮時，接受媒體聯訪針對陳建仁此行提出看法，她表示，感謝陳建仁今天到台中視察。

盧秀燕指出，今天是台中市議會下半年度定期會的最後一天，她必須在議會備詢，因此特別請副市長王育敏前去接待陳建仁，感謝陳建仁今天到台中視察。

盧秀燕表示，快要過新年了，相信陳建仁一定會給大家帶來好消息，包括台中捷運藍線、台中海線鐵路雙軌暨部分高架、台鐵台中大慶至烏日站間的高架化，以及台中捷運綠線延伸到大坑及彰化，共4大交通建設的核定，相信陳建仁今天到台中，應該是要給大家帶來新年禮物。