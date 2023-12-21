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陳建仁台中視察鐵路建設 盧秀燕：相信會帶4大建設禮物

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
行政院長陳建仁今到台中海線，會勘鐵路雙軌計畫，市長盧秀燕表示，相信陳院長是要帶來4大鐵路建設的好消息。記者劉柏均／攝影
行政院長陳建仁今到台中海線，會勘鐵路雙軌計畫，市長盧秀燕表示，相信陳院長是要帶來4大鐵路建設的好消息。記者劉柏均／攝影

行政院長陳建仁今下午將到沙鹿火車站，視察海線鐵路雙軌化計畫，台中市長盧秀燕上午受訪表示，相信陳院長一定會帶來包含「捷運藍線核定」、「鐵路海線高架、雙軌」，及「台中鐵路大慶到烏日站高架」，「捷運綠線延伸到大坑」等4大建設等新年禮物，謝謝陳院長。

台中海線鐵路為地面單軌行駛模式，雙軌、高架化也成選戰爭鋒話題之一，陳建仁將到沙鹿火車站視察鐵路雙軌化計畫，立法院副院長蔡其昌、中市副市長王育敏將出席會勘；沙鹿火車站也因捷運藍線站點遷移，成為選戰焦點之一。

盧秀燕今早出席「西屯區廣福里活動中心落成啟用典禮」，她說，快過新年了，相信陳院長一定會給台中帶來好訊息，包括「捷運藍線核定」、「海線鐵路高架以及雙軌」，還有「台中鐵路大慶站到烏日高架化」，另「捷運綠線延伸到大坑」等4大交通建設。

她相信陳院長今天會在台中，應該是要給台中帶來新年禮物好訊息，盧秀燕對此表示感謝陳院長。

盧秀燕也說明，因今天是議會最後一天，必須在議會裡面，時間上可能跟陳院長沒有辦法配合上。但是她特別請副市長王育敏前去接待，感謝陳院長在今天進入台中市。

火車站 捷運 盧秀燕 陳建仁

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