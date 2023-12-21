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李綜合醫院攜手企業 為弱勢童實現耶誕夢想

中央社／ 台中21日電
大甲李綜合醫院攜手企業為孩童聖誕圓夢 ，也安排才藝課程。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院攜手企業為孩童聖誕圓夢 ，也安排才藝課程。記者游振昇／攝影

耶誕節將至，李綜合醫療社團法人攜手企業為弱勢童圓夢，有孩子許願想要米、油，希望媽媽可炒飯給他吃，有孩子幼稚園到小學三年級沒換過書包，透過公益活動，讓孩子一一圓夢。

李綜合醫療社團法人今天發布新聞稿指出，攜手臺久企業股份有限公司、社團法人陪您育兒到樂齡教練協會，舉辦「聖誕送暖，圓孩童一個夢」募集禮物的活動，為弱勢童圓夢。

有孩童家境不寬裕，許下要米、油的願望，要把禮物送給媽媽，也有孩子從幼稚園到小學三年級都沒換過書包，筆袋破舊也沒新的，還有的沒上過才藝課。孩童們實現願望後開心的說，「謝謝大哥哥、大姊姊的耶誕禮物」。

大甲李綜合醫院院長隋善中表示，為落實社會企業責任，首度攜手在地企業，透過院內社工的資源，替「台中縣愛加倍關懷協會」的弱勢孩童圓夢，讓孩子們寫下耶誕願望，再開放院內同仁、企業一起認領。

臺久企業總經理陳宗賢說，今年將公司內舉辦的交換禮物派對轉為公益活動，提供免費才藝課給弱勢家庭孩子，更邀員工一起幫孩童圓夢，今年剛好是公司50週年慶，幫孩童圓夢，覺得很有意義。

台中縣愛加倍關懷協會牧師王銘智指出，該協會目前有20個孩童，多數為隔代教養、低收入戶、單親、新住民家庭的孩子，有的孩童注意力不集中或有特殊情況，家庭經濟力不足或失能，必須受到照顧，家長也不一定有能力，協會關注他們的品格與課業，讓他們能平安健康的成長。

許願卡片蒐集後，掛在大甲李綜合醫院大廳的耶誕樹上，讓許多人知道，社會角落還有一群家庭經濟不寬裕的孩童需要協助。

法人 書包 公益活動

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