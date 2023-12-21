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愛吃媽媽的炒飯「許願想要米」大甲李綜合與企業為孩童圓夢

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲李綜合醫院攜手企業為孩童聖誕圓夢 ，也安排才藝課程。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院攜手企業為孩童聖誕圓夢 ，也安排才藝課程。記者游振昇／攝影

耶誕節將到，李綜合醫療社團法人與在地的臺久企業公司、社團法人陪您育兒到樂齡教練協會，共同舉辦「耶誕送暖，圓孩童一個夢」募集禮物活動，有孩童家境不寬裕，許下要米、油的願望，要把禮物送給媽媽。

還有孩童從幼稚園到小三都沒換過書包，筆袋破舊也沒新的，甚至沒上過才藝課，這次全部讓孩童實現願望，他們開心說，「謝謝大哥哥、大姊姊的耶誕禮物。」

大甲李綜合醫院院長隋善中表示，醫院為落實社會企業責任，首度攜手在地企業，透過院內社工的資源，替「台中縣愛加倍關懷協會」的弱勢孩童圓夢，讓孩子們自己寫下聖誕願望，再開放院內同仁、企業一起認領，除了孩子寫下的願望，也安排聖誕花圈手作課、繪畫創作課、木工體驗課三堂才藝課程，讓孩童學習不同的才藝。

臺久企業總經理陳宗賢說，每年耶誕節公司內會舉辦交換禮物的派對活動，今年特別轉為公益活動，提供免費才藝課給弱勢家庭孩子，更邀員工一起幫孩童圓夢，實踐在地企業回饋社會的責任，員工超級有愛心，活動一公告，馬上全數認領完畢，還有沒認領到的人說，下次希望可以更多幫助小朋友，未來會持續響應，「今年剛好是公司50週年慶，幫孩童圓夢，覺得超級有意義。」

醫院社工多次到愛加倍關懷協會，由協會老師指導孩童寫下「最需要、最想要、給家人」的禮物卡清單，有小一、小二的孩童，用注音寫下感謝大哥哥、大姊姊的話，再寫下耶誕禮物清單，有孩童許下希望米跟油，社工問他原因，孩童天真地說：「我好喜歡吃媽媽煮的炒飯，希望媽媽能夠多煮給我吃，但是家裡的米不夠。」

另有孩童說，他最想要的就是書包，他的書包從幼稚園開始背到現在小學三年級，一直無法換新的，人長高了，書包舊了、破了，希望自己一個新的書包，還有人希望筆袋、手帳筆記本、黏土、籃球，甚至有人想吃一餐麥當勞，許願卡片蒐集後，掛在大甲李綜合醫院大廳的耶誕樹上，讓人知道，社會角落還有一群家庭經濟不寬裕的孩童需要協助。

台中縣愛加倍關懷協會牧師王銘智指出，該協會內目前有20個孩童，大部分都是隔代教養、低收入戶、單親、新住民家庭的孩子，有的孩童注意力不集中或有特殊情況，家庭經濟力不足或失能，必須受到照顧，家長也不一定有能力，協會關注他們的品格與課業，讓他們能平安健康的成長。這次募集禮物的活動發現，孩子很天真，也懂事的願意把禮物分享到家庭中。

為幫助這一群弱勢家庭，愛加倍關懷協會在12月23日、24日兩天，在台中市大甲區民生路6號2樓協會舉辦耶誕市集活動，安排各種表演，及義賣市集，活動相關訊息可洽04-26760072。

孩童愛吃媽媽的炒飯，耶誕願望許下要米、油。記者游振昇／攝影
孩童愛吃媽媽的炒飯，耶誕願望許下要米、油。記者游振昇／攝影
台中臺久企業把耶誕節的交換禮物，轉換變成給孩童的禮物。記者游振昇／攝影
台中臺久企業把耶誕節的交換禮物，轉換變成給孩童的禮物。記者游振昇／攝影

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