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中市明年總預算刪3.5億 二讀通過

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市113年總預算，水湳轉運中心遭刪3億元。圖／市府提供
台中市113年總預算，水湳轉運中心遭刪3億元。圖／市府提供

台中市議會昨進行113年度總預算案二讀會，經政黨協商，歲出刪水湳轉運中心新建工程3億，市長建設小金庫「第二預備金」也被刪5000萬；歲入則刪除交通罰金收入3.5億元。

民進黨團表示，水湳轉運中心今年多編10億未事先告知議會，違反2021年附帶決議。國民黨議員表示，政黨協商讓步，由在野黨刪3.5億，「總要讓人家有交代」。

台中市府編列明年歲入1681億2156萬1千元，遭刪3.5億元，修正通過1677億7156萬1千元；歲出預算1775億7148萬5千元，刪3.5億元，修正通過1772億2148萬5千元，差短由市政府自行調整彌平。

台中市議會昨進行明年度總預算案二讀會，民進黨團甲級動員，原本準備要刪歲出的水湳轉運中心、第二預備金、購物節及歲入的交通罰款收入，政黨協商後，雙方最後均有讓步。

民進黨團認為，2021年市議會針對水湳轉運中心預算39億元有附帶決議，不能增加經費。但物料及各種成本飛漲，交通局明年度須增加10.5億元，未向議會報告就送出，因此要求刪除。

另外，議員指市長第二預備金未嚴格控管，形同「有要就給」，要求刪減。

交通局局長葉昭甫致歉，表示將檢討，明年視情況再提追加預算，送議會審查。協商附帶九點決議，包括購物節應提出具體檢討報告，說明執行項目，向議會專案報告獲同意後才能動支預算。台灣智慧營運塔未執行逾4年，市政府應依預算法第67條規定，重新送議會審議等。

台中市 議員

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