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中捷回饋專案12/31結束 回饋金領取限期6個月

中央社／ 台中20日電

台中捷運公司表示，公共運輸定期票今年7月上路，85%的捷粉改為使用定期票，捷粉回饋專案今年12月31日結束，回饋金領取期限為6個月，逾期未領者視同放棄。

台中捷運公司今天發布新聞稿指出，中捷於民國110年9月推出捷粉回饋專案，民眾持電子票證搭乘捷運，每月搭乘次數累計達門檻，即可享回饋金，搭越多回饋越多，每月參與人數由從實施首月至今年6月成長約3.5倍，累積回饋金逾新台幣700萬元。

中捷公司指出，今年7月1日起，自公共運輸定期票上線後，民眾使用定期票乘車比例持續上升，截至11月底，中捷使用人次已達155萬8211人次，其中11月份定期票占整體運量比例為30%，另11月搭乘中捷30次以上旅客已有85%使用定期票，大部分民眾由捷粉回饋移轉至定期票。

中捷公司說明，捷粉回饋專案將於今年12月31日結束，回饋金領取期限為6個月，至車站票卡查詢機或加值售票機持卡感應，即可領回回饋金，以今年12月回饋金為例，領取期限為明年1月4日6時起至6月30日24時截止，逾期未領者視同放棄。

台中捷運 公共運輸 門檻

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