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台中中央市場攤鋪位契約將到期 44％使用人繳回

中央社／ 台中20日電

台中市北區的中央市場攤鋪位契約將於明年6月30日屆滿，台中市政府今天表示，250席攤鋪位中已有110席完成繳回程序，使用人繳回比率約44％。

台中市經濟發展局說明，中央市場攤鋪位收回作業自民國110年11月開始受理申請，原共有250席攤鋪位，截至今年12月，已完成110席攤鋪位繳回程序，核發補助費新台幣4531萬多元，使用人繳回比率達44％。

市府指出，目前至收回期限剩餘半年，經發局正加速審查及核發補助費，以鼓勵使用人儘早於113年6月前完成搬遷。為體恤使用人於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的經營困境，收回期限已延長2年至行政契約屆滿日明年6月30日止。

經發局表示，依據「台中市改建公有零售市場補助費安置費發給辦法」規定，使用人如有營業需求，可申請安置至其他公有零售市場空攤鋪位繼續使用，放棄安置者可依規申請自行搬遷補助費40萬元及設備補助費（依每月使用費15倍計算）。

經發局指出，中央市場管理室已成立統一窗口，供使用人就地洽詢補助費申領程序，並對具中、低收入資格的使用人，主動提供最新社會住宅資訊，並時常關懷家庭狀況。

經發局表示，收回期限到期後，不得延長搬遷期程，後續並逐步進行攤鋪位收回及場域封閉等必要管制措施，以儘速移由台中市財政局辦理規劃開發事宜。

台中市 疫情 COVID-19

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