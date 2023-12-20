中市推全民植樹 矽品中央公園打造低海拔常綠園區
台中市府推動「都市退燒－全民植樹行動」，矽品精密公司在中央公園投入與自然互動的植樹造景區，並邀請日月光環保永續基金會共襄盛舉，透過植樹減碳提升綠地覆蓋率。
矽品精密公司今天透過新聞稿指出，矽品精密公司配合市府建設局對中央公園的整體規劃，將植樹區打造成「低海拔常綠公園」，融合周圍地形地貌與城市綠帶設計，選擇台灣原生種大喬木植樹造林，盼達成為都市降溫減碳、增加生物多樣性形成自然生態圈，以及提供更多原生物種棲地的目標。
建設局長陳大田表示，此次選擇區域鄰近的台中2大國際化地標綠美圖及國際會展中心，設計結合周邊城市綠帶與重要地標規劃出1處充滿美感的觀景打卡空間。
矽品精密副總方慎德表示，此次捐贈種植4種喬木皆為台灣原生種，融入中央公園生態圈，直接捐贈成樹，景觀與減碳立竿見影，每年約可減少二氧化碳超過1.3噸。
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