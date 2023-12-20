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邊玩邊學交通知識！台中首座「交通主題」公園落成啟用

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中東區「泉源兒童交通主題公園」設有道路號誌、標誌、標線等，可供兒童學習交通安全知識。圖／中市府提供
台中東區「泉源兒童交通主題公園」設有道路號誌、標誌、標線等，可供兒童學習交通安全知識。圖／中市府提供

台中市政府推動「美樂蒂計畫」，各區打造特色公園，日前東區在泉源公園旁打造首座「兒童交通主題」公園，將道路號誌、標誌、標線等融入設計，家長可帶著小朋友使用單車、滑步車等，邊遊戲、邊實地模擬體驗，學習交通知識。

建設局長陳大田說，「泉源兒童交通主題公園」為首座畫有標線、交通號誌的公園，兒童可騎自行車及、滑步車（須配戴頭盔）學習交通安全，配合模擬實際上路的情境，訓練兒童手眼協調、方位判定、移動速度調節等能力。

陳大田補充，公園內另設有縮小版斑馬線、機車待轉區、鐵路平交道、直線區等交通學習區域，也設置大型車死角學習區，讓兒童可以從小學習行人、交通知識安全。

建設局表示，兒童交通主題公園導入地方歷史元素，打造相似東區街道，選址於學區附近，鄰近國小、幼兒園等，未來將結合周邊校園做交通戶外教學，從小扎根學習交通知識，提升全民交通安全意識。

台中東區「泉源兒童交通主題公園」設有大車死角模擬，建設局長陳大田親自試用。圖／中市府提供
台中東區「泉源兒童交通主題公園」設有大車死角模擬，建設局長陳大田親自試用。圖／中市府提供
台中東區「泉源兒童交通主題公園」設有道路號誌、標誌、標線等，可供兒童學習交通安全知識。圖／中市府提供
台中東區「泉源兒童交通主題公園」設有道路號誌、標誌、標線等，可供兒童學習交通安全知識。圖／中市府提供
台中東區「泉源兒童交通主題公園」設有道路號誌、標誌、標線等，可供兒童學習交通安全知識。圖／中市府提供
台中東區「泉源兒童交通主題公園」設有道路號誌、標誌、標線等，可供兒童學習交通安全知識。圖／中市府提供

東區 標誌

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