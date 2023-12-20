彰化調漲計程車費率與台中一致 春節加收50元

彰化計程車司機常以喊價取代跳表收費，讓不少民眾轉選擇多元計程車搭乘，彰化縣府今公布新的計程車費率，將與台中市一致下，2024年1月1日起，起跳1.25公里85元，每200公尺加收5元；春節期間則加收50元，縣府表示，希望藉此減少收費糾紛。

彰化縣府交通處指出，考量近年物價上漲，計程車費率調整經縣府市區汽車客運業暨大眾運輸業審議會進行審議通過，公告明年起實施。調整費率為起跳1.25公里85元；續程每200公尺加收5元，延滯計時也就是車速每小時5公里以下，累計每60秒加收5元，夜間11點至隔天清晨6點加20元；此外，依行政院人事行政總處公布春節期間加收起程運價50元。

孫姓縣民說，在彰化常會搭計程車，但不敢路邊攔車，擔心司機不跳表計價；彰化有多元計程車加入後，更不可能搭傳統計程車，擔心沒有保障。也有計程車司機認為，部分司機的作為已讓許多計程車流失不少客源，生意不好之下改往台中發展。

彰化已突破千台計程車登記營業，交通處強調，中彰投計程車是共同營業區，彰化縣民往返台中機會多，縣內計程車費率調整後，將與台中市費率一致，可減少跨區收費糾紛，也請業者落實按表收費，遵守各重要場站排班秩序，以提升整體計程車服務水準。

縣府提醒民眾若有計程車司機不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下司機姓名、車號、乘車日期及時間、往返地點及收取費用等資訊，彰化監理站檢舉。