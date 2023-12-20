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中市新版資料開放平台上線啟用 增建民眾留言管道

中央社／ 台中20日電

台中市政府打造資料開放平台，為了讓平台優化順應數位趨勢，台中市數位治理局長林谷隆今天宣布，全新改版的資料開放平台，即日起上線啟用，並增建民眾建議及留言管道。

林谷隆表示，新版的資料開放平台很有「台中味」，平台首頁底圖融入台中捷運、湖心亭、台中國家歌劇院、東海大學路思義教堂等元素，並搭配插畫風格。介面色系採陽光、開放且帶有創意感的黃色，搭配活潑的橘色為輔，傳達台中市長盧秀燕陽光政治理念及資料創新應用的意象。

林谷隆說明，數位局優化資料開放平台，特別注重民意交流，平台增建「我想要更多」功能，提供民眾提建議開放更多資料的留言管道，廣納民意優化平台品質與數量，同時數位局也持續與開放資料社群交流，讓資料更貼近需求，發揮資料最大的價值。

數位局指出，新平台下方有統計搜索頻率的標籤雲，可看到醒目的「地理資料」4個字，凸顯台中開放資料一大特色，在3300多筆資料集中，就有600多筆地理資料，為全台各機關中唯一設置開放地理資料專區者，以滿足民眾對於時空資料分析的需求與應用。

數位局補充說明，台中市政府資料開放平台除了改版，內容也不斷充實，市府各機關緊密合作，持續提升開放資料的品質與服務，今年行政院開放資料評比，中市府再度獲得「金質獎」與「人氣獎」雙料獎項，且為6都中唯一連續5年獲獎，顯現市府長年對陽光政治的重視與投入。

台中市

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