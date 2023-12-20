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台中總預算二讀 水湳轉運中心刪3億、市長二備金減5000萬
台中市議會今舉行113年度總預算二讀會，歲入交通事件裁決所罰金，刪減3.5億元，歲出水湳轉運站工程刪減3億元、市長第二預備金刪減5000萬元。二讀通過總預算1772.71億元，明天三讀只能作文字修改，原則已拍板定案。
台中市議會今進行中市府113年總預算二讀會，台中市府原提出明年度歲入預算1681.2億元，歲出1775.7億元創新高，差短94.4億，較上年度減少5 000萬，10年以來舉債額度最少的一年。歲出預算創新高，較今年增加270億餘元，增加18%。
台中市議會今進行總預算二讀會，上午政黨協商，通過結論：1.水湳轉運站工程刪減3億元。2.歲入交通事件裁決所罰金，刪減3.5億元。3.歲出市長第二預備金刪減5000萬元。4.各委員會審查附帶意見除相關資料由市府自行列管提供外，其餘均改為附帶決議。
另通過台中購物節預算，但明年要開臨時會，專案報告實施內容，才可動支。
水湳轉運中心在2021年已編列39億元預算，明年度再增加10億元，民進黨團質疑，當年預算三讀通過時即附帶決議，所有預算只能從39億元動支，交通局違反議會附帶決議明年又增列預算，要求刪3億，政黨協商通過。交通局長葉昭甫也針對此案致歉、檢討，明年再視情況提案。
歲入交通事件裁決所罰金刪3億，今年罰款收入大超標，議員要求市府不要動輒開交通罰單，把民眾荷包當提款機。
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