台中國漫館12月23日開展 史哲搶先開箱曝光3大亮點

行政院4月1日拍板國家漫畫博物館落腳台中刑務所官舍群，歷經8個多月籌備，文化部長史哲昨日搶先開箱曝光部分亮點展覽，並宣布「國家漫畫博物館真的來了」。史哲說，12月23日東側基地開放參觀，北側基地新建博物館主場館預計2029年正式開館，送給台中市及全國民眾最好的耶誕禮物。

史哲表示，除了感謝台中市府在移撥及周邊通行、工程等全力配合，文化部、國漫館籌備處及所有工程、策展單位可說是進行一個「史上最快的籌備任務」，在極短時間內完成園區建築、景觀、展示空間優化，以及展覽策劃、軟硬體建置等，讓年底展覽、活動先行的願望成真。

12月23日開放的東側基地，由15棟日式建築組成，共規劃8大主題策展及3大亮點空間，藉由讀漫畫、品漫畫、住漫畫、轉漫畫、泡漫畫、體感劇場、追漫畫、畫漫畫等策展，讓大家沈浸式體驗享受漫畫的8種方式。3大亮點空間中的鏡湖及大樹榕光，以光環境、光影、水霧、音樂等營造國漫館夜間不一樣的風景；另1大亮點則是園區內處處可見「小猫巴克里」的小貓在圍牆上、樹叢中躲貓貓，等待大家尋找可愛的蹤影。

國漫館籌備處指出，首先曝光的「時代封面－台灣漫畫雜誌流行回顧特展」，將1950至2010年代風靡台灣數十年，反映不同年代漫畫風格及流行趨勢的漫畫雜誌一次展出，瞬間勾起不同世代觀眾當年「追」漫畫雜誌的各種記憶。

另外，「當台漫成為光譜－台日動漫美學特展」特邀日本知名動畫「科學小飛俠」角色設計師天野喜孝展出大型原件作品「Madonna」。「夜巡貓」作者日本漫畫家深谷薫也特別受邀進行現地創作，主角「遠藤平藏和阿宙」更特別以耶誕裝扮和觀眾一同迎接耶誕節。

曾獲安錫影展水晶獎、金馬獎最佳動畫短片的漫畫家兼導演王登鈺，特別策畫「阿甘與阿諾－從漫畫、動畫到故事屋」特展，展出作品「最棒的種子阿甘！」與「機器人流浪記」中阿甘與阿諾模型等；更與「移動故事屋」在戶外展區攜手打造結合漫畫、動畫的體感劇場，藉由180度環形動畫、聲光特效、近距離的說書人互動，跟隨劇情軸線，給予觀眾驚喜的雨水、煙霧、水霧、震動等，讓孩子們沉浸式體驗阿甘與阿諾的奇幻冒險。