快訊

民眾黨支持者拿下賴競總前路權遭駁回 警界人士曝兩大關鍵原因

裁定書曝朱學恒強制猥褻會重判？法官要傳藍提名「不分區立委」作證

學生吸毒…教官報警反遭記過2次 教育部解釋了

甘肅強震死傷嚴重 盧秀燕：台中完成整備配合中央調度

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，消防局完成整備待命，隨時可到甘肅協助救災。圖／新聞局提供
台中市長盧秀燕表示，消防局完成整備待命，隨時可到甘肅協助救災。圖／新聞局提供

中國大陸甘肅省昨深夜發生強震，嚴重死傷，目前人在搶救中。市長盧秀燕今在治安及公安會報聯合會議上表示哀悼，她指出，台中消防局救援人員已整備完成，隨時可配合中央人力調度，出動救援。

盧秀燕表示，「人同此心」，她代表台中市政府及全體市民，對大陸甘肅地區民眾表示關心及慰問，願死者安逝、傷者早日康復。

她已指示消防局儘速與內政部聯繫，比照土耳其大地震救援情形，配合中央的指揮調度，伸出援手，加以幫忙。

消防局指出，中市消防局特搜大隊已待命出勤，包括33名特搜人員、2隻搜救犬(Parker、Melody)，各式救援裝備，如光纖式影像探測儀、混泥土鏈鋸、圓盤切割器、AZ腳架、鑿岩機、鑽孔機、重型救援頂昇支撐器材、雷達生命探測器等，待消防署出動命令，將即刻馳援災區，展開人道救援行動。

盧秀燕 搜救犬 地震 台中市

延伸閱讀

甘肅6.2震死111、傷236人 盧秀燕：我們可以幫忙

盧秀燕批捷運藍線拖延：有些立委配合中央虧待台中市民

台中18到49歲明起公費打流疫苗 盧秀燕：達全齡免費

挺侯康當勇腳掀點名熱潮 台中議長張清照「露」了！

相關新聞

甘肅強震傳災情 盧秀燕：台中完成整備配合中央調度

中國大陸甘肅省昨深夜發生強震，嚴重死傷，目前人在搶救中。市長盧秀燕今在治安及公安會報聯合會議上表示哀悼，她指出，台中消防...

南投溪頭將迎來200萬入園人次 露營區明年228起對外營業

溪頭自然教育園區隨著近來中部天氣佳，入園人數已回復到疫情前水準，加上今日入園人數6500多人，今年累積入園人數已達197...

台中跨年卡司好炫 黃明志、盧廣仲與JESSI重磅登場

台中市2023跨年在水湳中央公園，31日晚上7點開唱，由金鐘主持人阿Ken、蔡尚樺掌舵，大馬才子黃明志率領數十位辣妹軍團...

三進二院…縣定古蹟「鹿港日茂行」腐朽漏水 投入4600萬修復

彰化縣定古蹟鹿港日茂行主要結構木材出現腐朽、屋瓦漏水，家族爭取修復，在中央、地方以及所有權人自籌經費下，工程歷經四次流標...

南投埔里親子公園超曬…遊具恐燙掉皮 議員出聲了

南投埔里福興溫泉區親子共融公園今年下旬啟用，但試營運時有孩童遭遊具鐵線割傷，遮陽設施也不足，縣議員陳宜君今在縣議會臨時提...

彰化元旦升旗彰中管弦樂伴奏學生領唱 動漫變裝競賽登場

迎接2024年元旦，彰化縣政府將於明年1月1日上午7時30分，在彰化縣立體育場舉行元旦升旗典禮與嘉年華活動，這次將由彰化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。