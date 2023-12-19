甘肅強震死傷嚴重 盧秀燕：台中完成整備配合中央調度
中國大陸甘肅省昨深夜發生強震，嚴重死傷，目前人在搶救中。市長盧秀燕今在治安及公安會報聯合會議上表示哀悼，她指出，台中消防局救援人員已整備完成，隨時可配合中央人力調度，出動救援。
盧秀燕表示，「人同此心」，她代表台中市政府及全體市民，對大陸甘肅地區民眾表示關心及慰問，願死者安逝、傷者早日康復。
她已指示消防局儘速與內政部聯繫，比照土耳其大地震救援情形，配合中央的指揮調度，伸出援手，加以幫忙。
消防局指出，中市消防局特搜大隊已待命出勤，包括33名特搜人員、2隻搜救犬(Parker、Melody)，各式救援裝備，如光纖式影像探測儀、混泥土鏈鋸、圓盤切割器、AZ腳架、鑿岩機、鑽孔機、重型救援頂昇支撐器材、雷達生命探測器等，待消防署出動命令，將即刻馳援災區，展開人道救援行動。
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