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歲末年終廠拍起跑 南彰特賣接力好康報你知

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
天氣涼冷，羽絨用品公司趕快舉辦廠拍供民眾挑選禦寒商品。記者簡慧珍／攝影
天氣涼冷，羽絨用品公司趕快舉辦廠拍供民眾挑選禦寒商品。記者簡慧珍／攝影

又到歲末年終，很多廠拍和特賣會本（12）月起跑，彰化縣廠拍集中南彰，田中鎮公所和田中工業區廠商首度合辦拍賣，溪湖鎮帥宇實業也舉辦年度特羽絨商品特賣，要讓物價飛漲但薪水沒漲的消費購物過好年。

本月上旬國內內衣大廠艾思妮公司舉辦年度廠慶嘉年華，員林市員草路通往廠慶的車輛絡繹於途，點燃彰化縣歲末拍賣活動戰火。

氣象預測今年是冬暖，好不容易天氣有寒意，溪湖鎮帥宇實業今天到明年春節過後，舉辦優惠羽絨商品特賣活動。帥宇公司今天表示，已重新裝修工廠門市，給消費者舒適購物體驗，且公司參加台灣羽毛公會2023年11月推出的「品質標籤暨抽檢系統」，有第三方為消費者把關品質，不必擔心買到品質不佳的羽絨衣物。

田中鎮公所和田中工業區29家廠商，舉辦2023推廣田中地方觀光產業特色活動的優良廠商拍賣會，不乏知名廠商例如華新醫材、襪子王觀光工廠、愛康製藥、TIGER SHARK大鯊服飾等，商品種類應有盡有，從食品類的乾麵、飲料原汁、咖啡、堅果、水果，到砧板、廚具、毛巾、襪子、男裝、醫療用品，民眾本月29日到31日前往田中高鐵後站即有機會買到物美價廉商品。

彰化 拍賣會

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