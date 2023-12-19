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三進二院…縣定古蹟「鹿港日茂行」腐朽漏水 投入4600萬修復

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣縣定古蹟「鹿港日茂行」是「三進二院」的建築格局。圖／彰化縣府提供
彰化縣縣定古蹟「鹿港日茂行」是「三進二院」的建築格局。圖／彰化縣府提供

彰化縣定古蹟鹿港日茂行主要結構木材出現腐朽、屋瓦漏水，家族爭取修復，在中央、地方以及所有權人自籌經費下，工程歷經四次流標，今天舉辦修復工程開工，預估2025年初完工，修復範圍包括一進的正面、正廳、左右廂房，還有大公廳祖先的公媽龕，以及嘉慶君的匾額、祖先四品官的入位等。

清代鹿港首富林振嵩從泉州來台經商販鹽，開設船行，創立了「日茂行」商行，是「三進二院」的建築格局，也是鹿港八郊中的泉郊裡最大的船頭行，家族對鹿港具有貢獻；日茂行在尚未指定為古蹟前曾因道路開闢工程遭到拆除，引起林家後代與當地有心保護古蹟者反彈，2000年登錄為彰化縣定古蹟。

彰化縣長王惠美說，鹿港日茂行曾在2002年辦理過修復工程，但經過了多次地震、颱風等外力侵害，屋面木材出現腐朽以及表面劈裂，內壁體受潮、粉刷層風化與剝落、屋瓦漏水等問題，經爭取文資局核定計畫總經費計4600萬元，文資局補助3220萬元、縣府配合款1150萬元、日茂行所有權人自籌款230萬元辦理修復。

文化部文化資產局副局長粘振裕表示，20多年前日茂行曾一度將要被怪手拆掉，後來得以被保存下來，這次修復工程是文化部「千帆入港再造鹿港歷史現場2.0延續型計畫」的其中之一，總核定經費2.7億元，其中文資局已補助2.1億元，文化部對於鹿港傳統文化的保存不遺餘力。

日茂行林家第9代子孫林駿勳表示，日茂行從西元1777年至今約246年，日茂行在乾隆、嘉慶年間，對地方貢獻良多，林家先輩捐資整修了鹿港大將爺廟、鹿港地藏王廟，還有彰化縣城東段樂耕門、鹿港大小寺廟，甚至台南府城的孔子廟、台南鹽水武廟等，在石碑、牌匾上也都留有過去祖先捐資的紀錄，希望善舉一直延續下去。

彰化縣定古蹟鹿港日茂行今天舉辦修復工程開工典禮。記者林敬家／攝影
彰化縣定古蹟鹿港日茂行今天舉辦修復工程開工典禮。記者林敬家／攝影
彰化縣縣定古蹟「鹿港日茂行」調查研究與修復計畫，早期主建築後落正身門窗立面。圖／彰化縣府提供
彰化縣縣定古蹟「鹿港日茂行」調查研究與修復計畫，早期主建築後落正身門窗立面。圖／彰化縣府提供

鹿港 古蹟

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