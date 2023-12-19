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南投埔里親子公園超曬…遊具恐燙掉皮 議員出聲了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣議員陳宜君（右2）先前會勘埔里親子公園發現幾無遮陽設施，今在縣議會臨時會要求縣府改善。圖／本報資料照
南投縣議員陳宜君（右2）先前會勘埔里親子公園發現幾無遮陽設施，今在縣議會臨時會要求縣府改善。圖／本報資料照

南投埔里福興溫泉親子共融公園今年下旬啟用，但試營運時有孩童遭遊具鐵線割傷，遮陽設施也不足，縣議員陳宜君今在縣議會臨時提案建議改善，並加強維護管理。縣府表示，將盤點園區需求加強遮陽，明年將增派人力，確保園區安全。

名間親子生態公園前年啟用後獲好評，縣府去年規畫在埔里、竹山及草屯興建共融遊憩設施，其中埔里親子共融公園為在福興溫泉區內，今年8月開放試營運，受親子歡迎，但試營運時就出現設備損害，其滑軌設施鐵線脫落，導致割傷孩童。

縣議員陳宜君今在縣議會臨時會提案要求改善，她指出，遊戲滑軌設施上方雖設有噴霧設備，但非經常性噴水，遊具被太陽曬得發燙，建議縣府將噴霧設定在高溫時開啟使用，甚至全面盤點遊具及園區需求，加強遮陽設施，以避免民眾曬傷。

此外，福興溫泉區尚未有業者進駐，相關管理人力不足，導致未能及時維護管理，因此頻接獲陳情，親子公園內有大人違規使用兒童遊具，但現場沒管理人員制止，她要求縣府應派員加強巡邏，適時勸戒違規遊客，以維護遊戲設備的安全使用。

陳宜君也建議，親子公園內的管理人員應穿著標示縣府或風景管理所的背心或臂章，讓民眾可以清楚辨識，同時建立為維管權威；維管人員更應落實於每日固定時間巡視園區，檢視園區遊戲設備安全，也整理花木以維持環境整潔美觀。

縣府觀光處則表示，後續將評估各遊具上方及周邊座椅區，依其遮陽需求裝設相關設施；而在維護管理上，明年將增員派駐園區維管，未來福興溫泉區遊客中心及部分公共環境委外管理後，也會要求相關人員穿背心，加強巡視確保園區安全。

南投福興溫泉親水公園試營運期間，遊戲滑軌的復歸鐵線脫落，因此割傷孩童，而該設施上方明顯無遮蔭。圖／本報資料照
南投福興溫泉親水公園試營運期間，遊戲滑軌的復歸鐵線脫落，因此割傷孩童，而該設施上方明顯無遮蔭。圖／本報資料照

親子 溫泉 埔里

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