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彰化元旦升旗彰中管弦樂伴奏學生領唱 動漫變裝競賽登場

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府將於明年1月1日在彰化縣立體育場舉行元旦升旗典禮與嘉年華活動，這次將由彰化高中管弦樂團現場伴奏，並由學生領唱國歌，縣府今天舉行宣傳活動。記者林敬家／攝影
彰化縣政府將於明年1月1日在彰化縣立體育場舉行元旦升旗典禮與嘉年華活動，這次將由彰化高中管弦樂團現場伴奏，並由學生領唱國歌，縣府今天舉行宣傳活動。記者林敬家／攝影

迎接2024年元旦，彰化縣政府將於明年1月1日上午7時30分，在彰化縣立體育場舉行元旦升旗典禮與嘉年華活動，這次將由彰化高中管弦樂團現場伴奏，並由學生領唱國歌，還首次結合各學生社團進行COSPLAY動漫變裝競賽，讓年輕學子也樂於參與元旦活動。

彰化縣府今天舉辦元旦宣傳活動，彰化縣副縣長林田富表示，今年主題是「繽紛彰化。好運龍來」，不但有歌手曾淑勤等民歌演唱、原住民表演、學生熱舞、樂團表演及超級好禮大摸彩，還有學生社團COSPLAY動漫變裝競賽，現實與虛擬世界的接軌，藉此吸引年輕學子們呼朋引伴，一起參加彰化元旦升旗嘉年華。

林田富指出，今年活動採網路報名，報名成功者將可獲得限量國旗杯墊及摸彩券，摸彩獎品有iphone手機、電視機、冰箱、微波爐、烤箱等大獎，彰化縣工業會更捐贈兩台70吋大電視抽獎，歡迎鄉親們12月31日跨完年不斷電，繼續參加元旦升旗活動。

彰化縣府元旦禮有小國旗、紀念杯墊和摸彩券。記者林敬家／攝影
彰化縣府元旦禮有小國旗、紀念杯墊和摸彩券。記者林敬家／攝影

元旦升旗 林田富

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