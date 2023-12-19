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台中18到49歲明起公費打流疫苗 盧秀燕：達全齡免費

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕宣布，明天起18到49歲可免費打流感疫苗。圖／取自臉書
台中市長盧秀燕宣布，明天起18到49歲可免費打流感疫苗。圖／取自臉書

台中市長盧秀燕今宣布，明天起免費流感疫苗開放18到49歲免費施打，台中率先「全齡免費施打流感疫苗」，原本18歲以下、50歲以上就有公費疫苗。民眾須帶身分證、健保卡到各地衛生所施打，打完為止。

盧秀燕說，過去針對50歲以上、18歲以下公民市民公費施打疫苗，今年除中央公發外，市府額外購入些，還有餘量，宣布明天開始疫苗公費免費，年齡下修18到49歲。疫苗是市府自籌經費採購，到各衛生所，數量有限，打完為止，請帶身分證健保卡，打疫苗過耶誕節，到12月26日止，打疫苗就送耶誕驚喜包，送完為止。

盧秀燕在市政會議說，台中購物節，成績不錯，業績大幅成長尤其偏遠，宣布第三波「市仔券」、「商圈券」，周四、五發5萬份，以購物節開跑後市民登錄最多的10處公有市場、8處攤販集中區，19個商圈發放，可上市府網站看，100換200把錢變大，振興經濟，

盧說，新社花海今年成效特好，往年最多兩百多萬人，今年湧入312萬觀光人次，成長五成。中捷綠線11月每日平均4.2萬人次創新高，不但減少馬路使用量，交通壅塞。綠線正式開通時是疫情最嚴峻，當時所有人戴口罩，開通兩年遇疫情，政府不鼓勵搭乘下所誕生，解封以來加強各種服務宣導，成績得來不易。

今年行政院23屆公共工程金質，拿下7座金質獎，局長陳大田也獲個人貢獻獎，成績斐然

流感疫苗 衛生所 健保卡

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