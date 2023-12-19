快訊

評／48%選民真的要眼睜睜看新潮流笑到最後？

iPhone果粉跳槽三星狂讚「真的回不去」！5大優點批蘋果「完全大輸」

冰島火山噴發！緊急撤離4000居民 專家曝「最糟情況」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中華南路工程盧秀燕批中央沒補助 國土署：中市府未申請

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
台中市府「華南路以東銜接特三號道路工程」第二標今天開工，市長盧秀燕再批中央沒補助。國土管理署今表示，該案至今尚未收到台中市政府申請任何經費。圖／台中市政府提供
台中市府「華南路以東銜接特三號道路工程」第二標今天開工，市長盧秀燕再批中央沒補助。國土管理署今表示，該案至今尚未收到台中市政府申請任何經費。圖／台中市政府提供

台中市府以約13億元規畫「華南路以東銜接特三號道路工程」第二標昨開工，台中市長盧秀燕昨表示，因為中央沒給預算，該工程2016年核定，但等到她2019年上任後市府決心要做才做。國土管理署今發聲明表示，該案至今尚未收到台中市政府申請任何經費，希望台中市府能夠再行釐清並確認訊息的正確性。

內政部國土署表示，2016年交通部將汽燃費重新分配下放直轄市政府後，如非屬都市計畫區，又非公路系統的路段，就非屬國土署「生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）」補助範疇。

相關地方道路建設經費，市府應由已核撥的汽燃費優先辦理，而都市計畫區內地方政府如有需中央協助地方建設的需求，可依補助計畫規定向國土署提案，國土署將透過審議會議評審提案內容的合理及效益性，協助地方政府共建安全用路環境。

國土署強調，中央對於地方政府的提案申請，一向核實評估並均衡考量，也請市長針對個案務必詳加了解，本次台中市政府所述內容，原本中央的美意恐將被民眾產生誤解，希望市府應以市民交通的安全性、適宜性、便捷性作為優先考量，避免破壞原有中央與地方的互信合作機制。

國土署也指出，國土署自2020年至今補助台中市政府「提升道路品質計畫」共計79件，中央款約14.8億元；「生活圈道路交通系統建設計畫」共計26件，中央款約26.9億元；「校園周邊暨行車安全改善計畫」共計20件，中央款約4.2億元，並非盧秀燕所言「中央政府沒給預算」。

都市計畫

延伸閱讀

我勇腳…蔣萬安也秀露腿照 侯友宜留言：怎你帥這麼多?

台中華南路接向上路第二標動工 盧秀燕再批中央沒補助

賴清德布條違掛 謝子涵：支持者所為反批盧秀燕不中立

影／盧秀燕讚顏家爭取向上路大建設 林靜儀回批：路為何開到豪宅門口

相關新聞

巷口畫雙黃線 回家好難

彰化縣議會民進黨團昨開記者會，批評雙黃線畫設浮濫，整條路從頭到尾幾乎都是雙黃線，若在對向車道，即使到家門口也得繞路迴轉，...

台中華南路工程盧批中央沒補助 國土署：中市府未申請

台中市府以約13億元規畫「華南路以東銜接特三號道路工程」第二標昨開工，台中市長盧秀燕昨表示，因為中央沒給預算，該工程20...

清境停車場收費 車宿族快閃

南投仁愛清境農場是熱門景點，為避免停車格遭久占，清境商場、小瑞士花園旁2處停車場，規畫改採計時收費，原訂12月起收費，後...

彰基質子大樓蓋42公尺天橋 預計明年完工

彰化基督教醫院斥資約60億元興建的癌症質子醫療大樓，預定明年底完工，為提供便利安全的通行空間，將在質子大樓與兒童醫院之間...

空汙加劇還編出國預算？議員要刪 中市府：赴星取經

台中市環保空汙基金明年編列36.1萬到新加坡考察，市議員楊典忠說，今年1月至11月，環境部測站PM2.5平均是15.7微...

疫情時赴武漢專機接台胞返台 黃元德接任部立台中醫院院長

衛生福利部台中醫院今替新任院長黃元德舉辦就職履新茶會，黃元德致詞時表示，上任後有3大任務，第一是落實公家醫院政策，包括防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。