台中華南路工程盧秀燕批中央沒補助 國土署：中市府未申請

台中市府以約13億元規畫「華南路以東銜接特三號道路工程」第二標昨開工，台中市長盧秀燕昨表示，因為中央沒給預算，該工程2016年核定，但等到她2019年上任後市府決心要做才做。國土管理署今發聲明表示，該案至今尚未收到台中市政府申請任何經費，希望台中市府能夠再行釐清並確認訊息的正確性。

內政部國土署表示，2016年交通部將汽燃費重新分配下放直轄市政府後，如非屬都市計畫區，又非公路系統的路段，就非屬國土署「生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）」補助範疇。

相關地方道路建設經費，市府應由已核撥的汽燃費優先辦理，而都市計畫區內地方政府如有需中央協助地方建設的需求，可依補助計畫規定向國土署提案，國土署將透過審議會議評審提案內容的合理及效益性，協助地方政府共建安全用路環境。

國土署強調，中央對於地方政府的提案申請，一向核實評估並均衡考量，也請市長針對個案務必詳加了解，本次台中市政府所述內容，原本中央的美意恐將被民眾產生誤解，希望市府應以市民交通的安全性、適宜性、便捷性作為優先考量，避免破壞原有中央與地方的互信合作機制。

國土署也指出，國土署自2020年至今補助台中市政府「提升道路品質計畫」共計79件，中央款約14.8億元；「生活圈道路交通系統建設計畫」共計26件，中央款約26.9億元；「校園周邊暨行車安全改善計畫」共計20件，中央款約4.2億元，並非盧秀燕所言「中央政府沒給預算」。