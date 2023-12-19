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清境停車場收費 車宿族快閃

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投仁愛清境清境商場、小瑞士花園旁2處停車場昨天起正式啟動全天計時收費，且收費無上限。圖／清境農場提供
南投仁愛清境清境商場、小瑞士花園旁2處停車場昨天起正式啟動全天計時收費，且收費無上限。圖／清境農場提供

南投仁愛清境農場是熱門景點，為避免停車格遭久占，清境商場、小瑞士花園旁2處停車場，規畫改採計時收費，原訂12月起收費，後因調整動線、柵欄位置等，延至昨天上路，小型車每小時收費50元，收費無上限；原本有不少車宿族，昨天全部被嚇跑了。

清境農場飼養綿羊聞名，能與羊群近距離互動、看綿羊秀及馬術秀等演出，遊客眾多，但山區道路狹窄崎嶇，路邊停車格有限，車輛多停放清境商場、小瑞士花園旁的停車場，因為長期不收費，遭部分民眾或車宿族占用，導致停車位難求。

為提高車輛周轉率，清境商場、小瑞士花園停車場今年研議改採停車收費制，下半年完成建置裝設智慧電子化停車設施，預告11月免費試營運，12月起開始收費，後因進出動線、柵欄位置等調整，延至昨天才正式上路。

停車場業者表示，清境商場停車場試營運順暢，小瑞士停車場需修正進出動線及柵欄位置，因此延後到昨天起收費；清境商場停車場小客車72格、大客車12格、無障礙車位2格及婦幼車位2格，共88格；小瑞士停車場為小客車53格、無障礙2格與婦幼2格，共57格；重型機車可停放至清境商場後方、近摩斯漢堡旁，但車格有限。

業者也表示，清境商場及小瑞士停車場均採車牌辨識系統，小型車每小時收費50元，大型車每小時100元；為避免長時間占用停車格，採全天24小時計時收費，最高收費無上限。業者也指出，試營運時，車宿族已減少，現在更全都嚇跑了。

清境農場 停車場 瑞士

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