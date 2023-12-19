巷口畫雙黃線 回家好難

彰化縣議會民進黨團昨開記者會，批評雙黃線畫設浮濫，整條路從頭到尾幾乎都是雙黃線，若在對向車道，即使到家門口也得繞路迴轉，否則壓線被檢舉會被開罰、記點，要求徹底檢討。和美鎮彰美路、美寮路、和頭路與中山路的「六條通」多岔路口，地面畫設多處槽化線，面積大到凸出到路口，當地熱議立意良善，擁護行人派的更希望實體人行道較安全。

民進黨團總召李俊諭說，民眾批評雙黃線畫太長，中間沒有缺口，無法迴轉出入不便，警察也趁機開罰單。縣議員莊陞漢說，以縣道137線為例，從彰化市到花壇、大村到員林，幾乎是雙黃線到底，駕駛人大嘆得繞遠路迴轉「回家好難」。縣議員賴清美說，和美鎮彰美路有住家前巷口被畫設雙黃線。

和美六條通路口交通事故多，交通處統計，從2020至2022年，發生26件A2事故，才在路口加大槽化線範圍。不過，賴清美與警方昨天會勘，多車輛直接「切西瓜」壓上槽化線，該路口車多行人少，槽化線範圍太大，甚至在店家門口，甚至會出現汽機車搶道，反而更加危險。

多數民眾認為，畫槽化線代表一大進步，主要是保護行人，「如果沒有槽化線，行車動線會非常混亂，建議在槽化線外緣，加上實體水泥防護更好」。警方表示，該路口槽化線尚未驗收完畢，還不會開始執法或受理檢舉，以勸導代替舉發，請民眾盡早適應，減少交通事故。

交通處代理處長許俊宏說，去年受理40件雙黃線畫設不當陳情，經會勘後26件改為黃虛線，用路人可跨越，14件為求安全仍維持。警方統計，今年到10月底，警方受理10.7萬件檢舉案，違停最多占28%，其次為轉彎未打方向與不依標線行駛，各約16%，跨越雙黃線依法可罰600至1800元。