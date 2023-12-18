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彰基質子大樓蓋42公尺天橋 預計明年完工
彰化基督教醫院斥資約60億元興建的癌症質子醫療大樓，預定明年底完工，為提供便利安全的通行空間，將在質子大樓與兒童醫院之間，興建一座42.5公尺跨越旭光路的天橋與地下道，今天舉辦平安動工感恩禮拜，院方說，工程進行將會有短暫時間封路施工，會盡可能降低交通衝擊。
彰化基督教醫院癌症質子醫療大樓預計2024年底完工，將提供彰化臨近4縣市病患高科技的癌症質子治療。其中彰基將在彰基本院與質子醫療大樓間興建空中走廊，連接樓層為3樓及4樓，天橋寬3.6公尺、長42.5公尺，除提供醫院內部聯通外，3樓處也有電梯供民眾與行人通行，可提升地面車流順暢度。
彰基總院長陳穆寬指出，為紀念此天橋啟用，舉辦天橋命名活動，邀請彰基體系的萬名員工參加。天橋暨地下通道工程主要是以病人的安全跟民眾的便利為優先考量，未來就醫的民眾與行人不需經由地面穿越旭光路，不用搭乘救護車往返，降低旭光路的交通負荷量，也能減少往返時間。
副縣長林田富今出席，承諾會全力協助，在工程期間會用最多的努力來降低對交通的衝擊。
陳穆寬也表示，癌症是國人死因第一位，彰基斥資60多億元興建癌症質子醫療大樓，未來彰化、雲林、南投及偏鄉地區癌症患者，再也不用南北奔波，在地就能獲得最尖端的質子放射治療服務。
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