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空汙加劇還編出國預算？議員要刪 中市府：赴星取經

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊典忠說，台中去年空品改善，今年惡化還安排到新加坡考察，不合理。記者陳秋雲／攝影
台中市議員楊典忠說，台中去年空品改善，今年惡化還安排到新加坡考察，不合理。記者陳秋雲／攝影

台中市環保空汙基金明年編列36.1萬到新加坡考察，市議員楊典忠說，今年1月至11月，環境部測站PM2.5平均是15.7微克，相較去年同期的13.0微克，增加2.7微克，台中空品惡化又超過國家標準15微克，去年沒出國考察可改善32%，今年惡化卻安排出國考察，他主張刪除這筆考察經費。

環保局長陳宏益表示，因為新加坡汙染防治是全世界標竿等級，新建的大士焚化廠一天焚燒規模可達3000噸，高出中市3處焚化廠總和2700噸，裕廊碼頭設石化專業區跟台中港的西碼頭類似，環保局才安排去新加坡取經，了解處理垃圾及防制空汙的經驗。

議員楊典忠表示，環境部測站今年1到11月PM2.5平均15.7微克，比去年同期13.0微克增加2.7微克，台中空品已惡化，PM2.5平均提高達20.7%，且超過國家標準15微克，他認為去年沒有出國考察改善32%，今年惡化還出國考察，不合理，應予刪除，他認為應等台中空品改善後，再考察精進成效。

楊典忠說，依環保署資料，台中去年PM2.5濃度平均12.9微克，已達國家標準15微克以下，成為中南部第一個達標的縣市，相較4年前2018年同期19.1微克，改善率達32%，但台中今年的空氣品質變得很差。

考察 PM2.5

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