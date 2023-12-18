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疫情時赴武漢專機接台胞返台 黃元德接任部立台中醫院院長

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
衛生福利部台中醫院新任院長黃元德在履新茶會演說。記者黃寅／攝影
衛生福利部台中醫院新任院長黃元德在履新茶會演說。記者黃寅／攝影

衛生福利部台中醫院今替新任院長黃元德舉辦就職履新茶會，黃元德致詞時表示，上任後有3大任務，第一是落實公家醫院政策，包括防疫、災難預防和弱勢照顧，第二是醫院的核心價值，就是讓病人得到妥善的照顧，第三則是打造幸福職場，讓企業永續經營，員工進得來、用得上，還要留得住。

包括總統府資政李茂盛、台中市衛生局副局長邱惠慈，和中部各部立醫院院長、醫院代表、大學校長、地方鄰里長和民意代表都前往祝賀，醫院一時賀客盈門，連他在嘉義醫院的許多舊屬今也趕到台中祝賀。

邱惠慈代表市長盧秀燕給予祝福，並感謝台中醫院在過去3年疫情期間的努力，因為台中醫院是台中市傳染病防治的唯一應變醫院，疫情情間最艱難的、最痛苦的，都是由台中醫院承擔。

李茂盛也說，黃元德疫情期間曾獲派親自赴大陸武漢將台商接返台灣，先前在嘉義醫院又經營出色，讓嘉義醫院起死回生，出任台中醫院院長算是「重磅出擊」他也欺勉台中醫院在專業取勝之外，要做好敦親睦鄰，做好溝通才是最重要的。

黃元德中國醫藥大學畢業，是婦產科醫師，取得中國醫藥大學醫務管理碩士及中山醫學大學公共衛生博士。曾擔任過部立豐原醫院產科主任、台中醫院副院長、嘉義醫院院長。疫情期間並曾親赴武漢，參與包機接回台胞。

衛生福利部台中醫院今替新任院長黃元德（左四）舉辦就職履新茶會。記者黃寅／攝影
衛生福利部台中醫院今替新任院長黃元德（左四）舉辦就職履新茶會。記者黃寅／攝影
衛生福利部台中醫院院長黃元德（中）履新，部立朴子醫院院長賴仲亮（右）與市政顧問陳學修（左）給予祝福。記者黃寅／攝影
衛生福利部台中醫院院長黃元德（中）履新，部立朴子醫院院長賴仲亮（右）與市政顧問陳學修（左）給予祝福。記者黃寅／攝影
台中市衛生局副局長邱惠慈代表市長盧秀燕祝福黃元德上任，並感謝台中醫院在過去3年疫情期間的努力。記者黃寅／攝影
台中市衛生局副局長邱惠慈代表市長盧秀燕祝福黃元德上任，並感謝台中醫院在過去3年疫情期間的努力。記者黃寅／攝影

中醫 疫情 嘉義

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