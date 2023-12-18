改裝車深夜噪音惹民怒 陳俞融：中市科技執法多處掛零

台中市議員陳俞融今指出，環保局編列明年的聲音照相設備預算共955萬，警察局取締超速照相設備預算5940萬，差了6倍，但民眾對改裝車輛製造噪音仇恨值更高。陳俞融說，到今年8月實際查獲違規車輛159件，平均每個月僅查獲17.6台，1台智慧型監錄設備平均查獲不到一台噪音車輛，如此科技執法未免成效太差。

環保局長陳宏益說，噪音執法今年編2200萬預算，明年倍數成長達4300萬，將機動調度局內現有的10座聲音照相科技執法設備，防制改裝車輛噪音汙染不遺餘力。

台中市議會舉今舉行113年警消環衛四局預算二讀會，陳俞融說，改裝車噪音嚴重影響生活及睡眠品質，北區民眾反映，不見市府積極取締噪音，她舉例，在科博館西屯路段、雙十路一段、中清路一段、崇德路二段一再出現改裝車夜間發出震天響的噪音，但不見市府解決。

市議員陳俞融說，環保局統計設置聲音照相牌面位置共333面，但許多聲音照相執法次數掛0，形同虛設。