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議員：中市老舊消防車占比六都最高 垃圾車冷氣故障

中央社／ 台中18日電

台中市議員今天指出，台中市老舊消防車輛占比38.4%，為六都最高；另在垃圾車部分，有些車輛未達汰換年限，但因駕駛座冷氣故障，工作環境惡劣，市府將滾動式調整檢討。

台中市議會今天召開定期會，民進黨台中市議員林德宇質詢指出，台中市目前超過汰換年限15年的老舊消防車輛高達38.4%，為六都最高，針對老舊消防車輛的汰換，中央在113年度補助台中市1.8億元的預算，市府是否有編列相關自籌配合款，明年度共可汰換多少車輛。

消防局長孫福佑表示，有關汰換老舊消防車輛，明年度總計編列新台幣3.1億元預算，中央補助了1.8億元，地方自籌部分是1.3億元，預計能汰換水箱車24部、雲梯車1部及水庫車6部，車輛超齡的比例預計會降到23.8%。

林德宇也提到垃圾車的汰換，接獲基層人員陳情，垃圾車故障率偏高，有時未達可汰換年限，且每年編列維修經費都不足，甚至有車輛駕駛區冷氣在夏天故障完全不能運作，環保人員只能在惡劣環境中工作。

環保局長陳宏益表示，因垃圾車輛的使用狀況和一般車輛不同，在路邊低速行駛，對車輛耗損較嚴重，目前已進入第2批汰換，以車齡車過15年或故障不堪使用優先太換；中央補助1159萬元汰換為低碳垃圾車，下半年度會看各縣市執行狀況，還有各縣市平均車齡，還有剩餘款時再檢討一次。

台中市 垃圾車 冷氣

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