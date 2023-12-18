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農村水保署攜手宇瞻認養咖啡樹 實踐地方永續

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宇瞻董事長陳益世（右二）與總經理張家騉（左一）今日偕同農村水保署南投分署陳副分署長陳存凱（左二）至古峰咖啡品味在地咖啡風味。圖／宇瞻提供
宇瞻董事長陳益世（右二）與總經理張家騉（左一）今日偕同農村水保署南投分署陳副分署長陳存凱（左二）至古峰咖啡品味在地咖啡風味。圖／宇瞻提供

農村發展及水土保持署南投分署(農村水保署南投分署)，今(18日)與宇瞻科技、古峰咖啡莊園進行咖啡樹正式掛牌儀式，透過協助牽線企業與咖啡農建立長期合作模式與交流，以行動支持與推廣台灣咖啡產業，保障咖啡莊園收入，並落實企業ESG永續發展責任，邁向實踐生態永續地方產業。

農村水保署南投分署副分署長陳存凱表示，台灣因為擁有合適的氣候環境，很適合咖啡生長，農村水保署輔導協助咖啡莊園環境，改造特色店家、聞著咖啡香去旅行體驗、產業六級化與國內外行銷；本次規劃古峰咖啡產銷履歷咖啡樹認養的的合作模式，企圖改善咖啡有機種植的高成本風險、維持生態物種的多樣性與守護環境棲地，並建立長久合作模式保障農民收入與利潤，於咖啡果實成熟後，邀請企業進行體驗採果趣，並搭配「聞著咖啡香去旅行」的主題，一起透過咖啡文化融入於旅遊、餐飲及生活中。

宇瞻科技陳益世董事長一直都很喜歡品味各種咖啡，去年獲知農村水保署南投分署及古峰咖啡共同合作的咖啡樹認養專案，便欣然同意參與，如今已邁入第二年。認養收穫的咖啡豆，宇瞻都透過愛心工廠製作成濾掛包禮盒，於佳節時贈送給客戶與供應商夥伴，讓大家都能共享台灣咖啡的醇香風味。陳董事長說，宇瞻長期致力關懷在地社區與人文發展，透過咖啡樹認養專案，除了提升咖啡產量讓咖啡農保有穩定客源，同時也保護台灣農業生態與山坡地水土保持。而對於農村水保署這樣的推廣台灣精品咖啡專案，他也希望由宇瞻做領頭羊，除了將台灣精品咖啡推廣出去，也希望能吸引更多企業，共同響應永續發展與關懷在地的社會責任。

咖啡 認養 南投

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