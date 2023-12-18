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日月潭飯店爆誇張違建 不甩縣府4度要求停工…結果慘了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭水岸休閒有限公司旗下飯店爆違法增建，負責人不甩縣府4度發函要求停工，遭判刑3月，並列優先排拆。圖／擷取自Google街景
日月潭水岸休閒有限公司旗下飯店爆違法增建，負責人不甩縣府4度發函要求停工，遭判刑3月，並列優先排拆。圖／擷取自Google街景

南投日月潭水岸休閒公司旗下飯店爆違建，黃姓負責人未取得建照就擅自增建，縣府勘查確認違建，4度發函要求停工補正，黃女置之不理，持續施工讓自家飯店長高長胖，遭函送法辦；南投地院判處黃女3月徒刑，違建也將優先排拆。

判決書指出，南投縣政府今年2月獲報日月潭地區水岸休閒有限公司旗下飯店涉嫌違建，當月17日派員現勘確認其65歲黃姓負責人未取得建築執照即擅自增建，隔日立刻發函通知要求停工，並並辦理相關補正事宜，未料對方置之不理。

縣府2月25日二度派員會勘仍未停工，現場貼立即停工公告，並發函勒令停工、要求補照；3月17日三度派員現勘，發現新增7樓屋頂鋼骨結構，足見根本沒停工，再發函要求停工；4月21日四度會勘，建築物結構體、外牆已完成施工。

由於黃姓負責人不遵從勒令停工，違建行徑誇張，縣府4月29日寄發違章建築拆除裁處書；且檢警調查，黃女涉嫌違反「建築法」第93條非法復工經制止不從罪，偵問時她對犯行坦承不諱，遭南投地檢署提起公訴，移送南投地方法院。

南投地院法官認為，被告接獲勒令停工通知，卻漠視國家公權力擅自復工，經制止不從，顯見其心存僥倖，僅為滿足自身需求，罔顧建築法規保護民眾公共安全意旨，但審酌其為初犯、坦承犯行及學識等判處黃女有期徒刑3月，得易科罰金。

縣府則表示，先前多次會勘該飯店違法增建，不只現場告知立即停工，也寄發勒令停工通知及補照通知，要求辦理相關補正事宜，但業者卻不理會稽查持續施工，後續也會將其違法增建列入明年優先拆除案。

日月潭水岸休閒有限公司旗下飯店爆違法增建，負責人不甩縣府4度發函要求停工，遭判刑3月，並列優先排拆。圖／民眾提供
日月潭水岸休閒有限公司旗下飯店爆違法增建，負責人不甩縣府4度發函要求停工，遭判刑3月，並列優先排拆。圖／民眾提供

南投 違建 建築

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