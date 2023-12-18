彰化和美6條通超大槽化線引爭論 網友：做實體人行道更好

彰化縣和美鎮彰美路、美寮路、和頭路與中山路等匯聚，被稱為「6條通」的複雜多岔路口，最近被畫設多個槽化線，其中一處槽化線面積大到幾乎凸出到路口，居民與用路人質疑「這是哪門子設計」，不過不少網友都認為保護行人為先，認為是對的方向，還建議做實體人行道，可以避免車輛誤壓。

縣府交通處指出，評估過去和美6條通的多叉路口交通事故多，從2020年至2022年間，就發生26件A2的交通事故，這次將槽化線加大，並將行車路線修飾，希望有助降低肇事率，且加大槽化線也能降低車速，讓駕駛人更加容易看見行人，提升行人與駕駛人的安全。

彰化縣議員賴清美今天與和美警方到場實勘，多車輛直接切西瓜，壓上槽化線，賴清美說，這條路口主要是車多、過馬路行人不多，卻劃了這麼大範圍的槽化線，範圍有的在店家門口，讓住戶和店家很不便，且汽機車從彰美路5段右轉美寮路2段，容易出現搶道，更加危險。

但許多網友認為畫槽化線代表公部門一大進步，網友貼文，「如果沒有槽化線秩序會非常混亂」、「可以在槽化線外緣做上實體水泥防護更好」、「這設計是為了保護人命啊」。

警方則表示，目前該路口槽化線尚未驗收完畢，還不會開始執法或受理民眾檢舉，將先以勸導代替舉發，也希望民眾能盡早適應，以減少交通事故的發生，至於槽化線設置引發民怨，將反映給縣府交通處參酌。