偷倒廢土別僥倖！南投加重裁罰 抓到15萬元起跳

南投縣境多山，地廣人稀，屢遭不肖人士傾倒廢土，遭議員痛批淪為「廢土天堂」，要求加強防堵並重罰。縣府表示，針對惡意非法傾倒行為，首次裁罰金額從6萬元提高至15萬元、第2次21萬元、第3次以上每次30萬元，以遏止偷倒歪風。

南投市八卦山郊區今年5月遭人堆積總重將近1600公噸、3樓高的營建廢棄土石，引發關注，遭縣議員質詢痛批成「廢土天堂」，縣府後續會同警方加強查緝防範趨緩。未料，才過半年，偷倒歪風再起，上個月接連查獲不法傾倒廢土情事。

上月17日，警方在仁愛鄉眉溪流域附近查獲逾1600噸廢土，當場人贓俱獲，將司機、地主及包商3人送辦；隔天，又在南投市、名間等地攔獲5車共4人載運不明廢棄土石，其中1人更是同天被警方二次查獲，行徑誇張，後續依法開罰。

由於，傾倒廢土情事層出不窮，議員要求縣府加強防堵並重罰，縣府表示，為遏止倒土歪風，除了強化環保局與警方橫向溝通合作，由縣內各轄區警所加強攔查載運土方車輛，遏止不法業者、司機及地主心存僥倖進行違法載運置放廢土作為。

此外，地政處也提高傾倒廢土相關裁罰基準，縣府表示，違規堆填廢棄土石違反「區域計畫法」可處罰6萬至30萬元罰鍰；而過去對首次犯案裁罰多以6萬元為基準，但有鑑於違規案件持續發生，該處擬定提高相關罰則，重罰相關行為人。

地政處表示，對於涉嫌違反「區域計畫法」土地使用管制規定者，經認定屬於連續性惡意非法傾倒土石，也就是多次或大範圍濫倒等，第1次裁處就是15萬元、第2次21萬元、第3次以上每次30萬元，該裁罰基準也將與建設處同步辦理。