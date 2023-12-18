快訊

NBA／今年4月才初登場 國王球員涉嫌謀殺棄屍遭警方逮捕

清境2停車場開始全天收費無上限 久占「車露族」消失

他網訂15坪雙人房…入住僅7坪要價4280元 業者：含公共空間

清境2停車場開始全天收費無上限 久占「車露族」消失

中央社／ 南投縣18日電
清境商場停車場（圖）、清境小瑞士停車場過去有「車露族」久占免費車位，業者11月預告12月起收費，延後至18日正式上路，小型車每小時新台幣50元，24小時計費無上限。（民眾提供） 中央社
清境商場停車場（圖）、清境小瑞士停車場過去有「車露族」久占免費車位，業者11月預告12月起收費，延後至18日正式上路，小型車每小時新台幣50元，24小時計費無上限。（民眾提供） 中央社

清境商場、清境小瑞士停車場過去有「車露族」久占免費車位，業者11月預告12月起收費，延後至今天正式上路，小型車每小時50元，24小時計費無上限，業者指出，車露族已消失。

為減少「車露」等多天久占停車位亂象並提升周轉率，原本免費停車的清境農場遊客休閒中心（清境商場）停車場、清境小瑞士花園停車場收費系統建置完成，11月試營運免費停車，原定12月起收費，因進出動線及柵欄設置需調整，正式收費日延後到今天實施。

清境商場日前公告停車場18日上午10時開始收費，業者今天表示，11月試營運至昨天運作大致順暢，先前因小瑞士停車場內有部分民宿、農戶，為避免影響進出，修正動線及柵欄位置，近日完成調整且停車場經營登記獲南投縣政府核准，今天設定管理系統後開始收費。

收費車位數為清境商場88格，包括小客車72格、大客車12格、無障礙車位2格及婦幼車位2格，小瑞士車位調整後共57格，涵蓋小客車53格、無障礙2格與婦幼2格；採車牌辨識系統，每小時停車費小型車新台幣50元、大型車100元，消費折抵最高2小時，半小時離場免費。

清境商場、清境小瑞士所在土地屬於國軍退除役官兵輔導委員會清境農場所有，委託統一企業股份有限公司經營，設有集團旗下便利商店、咖啡館，是遊客到清境農場、合歡山中途休息地點，但少數車輛長期占據停車位，為符合使用者付費精神，統一企業委外經營停車場。

清境農場 車位 停車場

延伸閱讀

不能免費停車了 清境2大停車場11月起計時收費

清境農場2處停車場收費實施日延後 車露族已嚇跑

打敗清境！「這農場」是台灣人最愛 1年狂吸226萬遊客

日本商旅1晚1300早餐抵2餐！他酸爆國旅：住清境8千吃清粥小菜

相關新聞

回家好難！雙黃線浮濫畫設 彰化縣府遭質疑「製造馬路陷阱」

道路畫設雙黃線是為了交通安全，但民進黨彰化縣議會黨團今天開記者會指出，因為雙黃線畫得過於浮濫，往往一條道路通到底都是雙黃...

偷倒廢土別僥倖！南投加重裁罰 抓到15萬元起跳

南投縣境多山，地廣人稀，屢遭不肖人士傾倒廢土，遭議員痛批淪為「廢土天堂」，要求加強防堵並重罰。縣府表示，針對惡意非法傾倒...

清境2停車場開始全天收費無上限 久占「車露族」消失

清境商場、清境小瑞士停車場過去有「車露族」久占免費車位，業者11月預告12月起收費，延後至今天正式上路，小型車每小時50...

彰化金馬公園兒童遊具開放爆人潮 家長怨：最難防抽菸阿北

彰化市金馬公園兒童遊具近日更新重新開放，不過不少家長認為與想像有落差，且長者抽菸問題嚴重，實在難以忍受，加上公共廁所沒有...

清水岩寺點燈拜觀音 彰化歲末活動陸續登場

彰化縣社頭鄉清水岩寺昨晚舉辦歲末點燈法會，彰化縣長王惠美表示，清水岩寺主祀觀音，是中部三大名巖，民眾可來拜觀音祈福，歲末...

豐原被邊緣化？今年沒有公辦耶誕樹 台中市政府回應了

豐原人在臉書社團問，今年豐原哪裡可看到耶誕樹，今年豐原火車站和陽明大樓都沒看到，有網友留言說，豐原被偏緣化了，台中市政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。