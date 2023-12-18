清境2停車場開始全天收費無上限 久占「車露族」消失

清境商場、清境小瑞士停車場過去有「車露族」久占免費車位，業者11月預告12月起收費，延後至今天正式上路，小型車每小時50元，24小時計費無上限，業者指出，車露族已消失。

為減少「車露」等多天久占停車位亂象並提升周轉率，原本免費停車的清境農場遊客休閒中心（清境商場）停車場、清境小瑞士花園停車場收費系統建置完成，11月試營運免費停車，原定12月起收費，因進出動線及柵欄設置需調整，正式收費日延後到今天實施。

清境商場日前公告停車場18日上午10時開始收費，業者今天表示，11月試營運至昨天運作大致順暢，先前因小瑞士停車場內有部分民宿、農戶，為避免影響進出，修正動線及柵欄位置，近日完成調整且停車場經營登記獲南投縣政府核准，今天設定管理系統後開始收費。

收費車位數為清境商場88格，包括小客車72格、大客車12格、無障礙車位2格及婦幼車位2格，小瑞士車位調整後共57格，涵蓋小客車53格、無障礙2格與婦幼2格；採車牌辨識系統，每小時停車費小型車新台幣50元、大型車100元，消費折抵最高2小時，半小時離場免費。

清境商場、清境小瑞士所在土地屬於國軍退除役官兵輔導委員會清境農場所有，委託統一企業股份有限公司經營，設有集團旗下便利商店、咖啡館，是遊客到清境農場、合歡山中途休息地點，但少數車輛長期占據停車位，為符合使用者付費精神，統一企業委外經營停車場。