台中后里外埔將開鑿二口抗旱水井 解決農民枯水季缺水問題
為解決農民枯水期無水灌溉問題，立法院副院長蔡其昌爭取農業部農田水利署編列預算，將在台中后里和外埔開鑿二口抗旱水井，以利缺水時抽取地下水供農民灌溉使用，總經費約600萬元，預定明年5月底完工。
立法院副院長蔡其昌今天邀集農業部農田水利署台中管理處長王曼菁、前處長陳榮福、農業部農田水利署台中管理處泰安工作站、台中市議員施志昌和地方里長等人，到后里區新店西段及外埔區上土城段會勘，預計新鑿二口抗旱水井。
蔡其昌表示，今天天氣很寒冷，現場還是來非常多鄉親及農友，表示大家對開鑿抗旱水井的工程都非常關心，他說前幾年面臨旱季缺水的嚴峻問題後，他在中央持續與經濟部、農田水利署等單位密切討論，希望為農民解決無水灌溉的問題，讓大家的農作不會產生問題。
他感謝農田水利署馬上提出開鑿抗旱水井的計畫，先前已爭取外埔區鑿設兩口抗旱水井，今天再度到外埔及后里交界處再開鑿二口抗旱水井，未來完工後可增加緊急枯旱時期的水源，延緩地方因缺水須進入限水的時間，降低對農民農作的影響，並且穩定枯旱時期的用水需求，減緩供水緊張。
農業部農田水利署台中管理處長王曼菁表示，近年來極端氣候嚴峻，感謝蔡其昌努力在中央為農民發聲、為農田水利的相關建設爭取經費，至今已爭取超過4億的經費到台中建設，包含后里內埔圳、開鑿抗旱水井、清水及大肚地區圳頭的整建、新社頭嵙山的蓄水池等。
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