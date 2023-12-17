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全台10大人氣宮廟出爐 南投竹山紫南宮意外落榜...民眾一查原因傻眼

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全台10大人氣宮廟出爐！南投竹山紫南宮意外落榜 民眾一查原因傻眼

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投竹山紫南宮香火鼎盛。圖／本報資料照
南投竹山紫南宮香火鼎盛。圖／本報資料照

交通部觀光署統計國內宗教場所參訪人次，雲林北港武德宮以逾732萬人次奪冠，以借發財金聞名的南投竹山紫南宮卻排不進前10名，地方訝異，一查更發現沒被列入統計，信眾傻眼，未料鹿港天后宮、中和烘爐地等也一樣，成為遺珠。

根據交通部觀光署統計，今年1月至10月遊憩據點「宗教場所」前10大造訪人次廟宇，雲林北港武德宮以逾732.6萬人次高居榜首，之後依序為雲林北港朝天宮704.3萬、台南南鯤鯓代天府586.9萬，屏東車城福安宮411.1萬、台南麻豆代天府357萬、苗栗白沙屯拱天宮352.5萬、高雄佛光山199.4萬、台中大甲鎮瀾宮128萬、彰化鹿港龍山寺75.4萬、台中南屯萬和宮21.1萬。

而因以借發財金聞名，光每年元旦、年初一發招財錢母，就能吸引數萬人排隊的竹山紫南宮竟沒出現在前10大人氣宮廟，地方及信眾訝異，甚至去電紫南宮抱不平；有民眾好奇去查，才發現根本沒被觀光署列入統計名單，叫人相當傻眼。

對此，紫南宮主委莊秋安說，他雖不清楚觀光數有這種調查，也沒有被詢問回報相關數據，但按廟方今年提供的金紙數量計算，每年少說約700萬人次造訪；但有沒有被列人氣宮廟都沒關係，民眾別太在意，大家喜歡來紫南宮參拜比較重要。

此外，有民眾發現，交通部觀光署列入統計的全台宗教場所僅13間宮廟，香火鼎盛的彰化鹿港天后宮、新北中和烘爐地、台北萬華龍山寺等都與竹山紫南宮有相同遭遇，沒被列入統計，同樣在前10大人氣宮廟中榜上無名，成為遺珠之一。

南投竹山紫南宮香火鼎盛。圖／本報資料照
南投竹山紫南宮香火鼎盛。圖／本報資料照

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