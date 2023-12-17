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解決台中后里外埔枯水期問題 蔡其昌爭取新鑿2水井

中央社／ 台中17日電

為解決台中后里、外埔地區枯水期無水灌溉問題，立法院副院長蔡其昌爭取農業部農田水利署編列預算，再新鑿兩口抗旱水井，維持農作穩定，預計113年5月底完工。

蔡其昌今天邀集相關單位前往台中市外埔區土城里會勘。蔡其昌表示，前幾年面臨到旱季缺水的嚴峻問題後，在中央持續與經濟部、農田水利署等單位密切討論，希望為農民解決無水灌溉問題，讓大家的農作不會產生問題，感謝農田水利署提出開鑿抗旱水井的計畫。

蔡其昌說，先前已爭取外埔區鑿設兩口抗旱水井，今天再爭取外埔及后里交界處再開鑿兩口抗旱水井，未來完工後可以增加緊急枯旱時期的水源，延緩地方因缺水須進入限水的時間，降低對農民農作的影響，並且穩定枯旱時期的用水需求，減緩供水緊張的情勢。

農業部農田水利署台中管理處長王曼菁提到，近年來極端氣候嚴峻，在后里內埔圳、開鑿抗旱水井、清水及大肚地區圳頭的整建、新社頭嵙山的蓄水池等，讓台中農民能夠不必擔憂沒水灌溉的問題，對台灣農業發展是非常重要的建設。

抗旱 蔡其昌 水利署

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