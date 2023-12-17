快訊

買房怎判斷社區好壞？ 過來人揭2招：哪幾間常違規都知道

中職／獅隊蘇元泰形容水原一平厲害 翻譯不能當主角秀過頭

疑受沙門氏菌汙染 桂格燕麥回收全美多款燕麥棒、沖泡麥片

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／光田醫院110年周年慶 員工熱舞「科目三」慶祝

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院今年成立110周年，今天在沙鹿弘光科技大學舉行院慶運動會，員工熱舞。圖／光田醫院提供
光田綜合醫院今年成立110周年，今天在沙鹿弘光科技大學舉行院慶運動會，員工熱舞。圖／光田醫院提供

台中光田醫院今年成立110年，院方今天在弘光科技大學舉辦院慶運動會，員工熱舞抖音火紅的「科目三」，讓現場的人眼睛一亮。

光田綜合醫院今天舉行院慶運動會，立法院副院長蔡其昌、立委林靜儀、台中市副議長顏莉敏、台中市議員陳廷秀等人到場祝賀。

台中市衛生局主祕陳淑芬致詞說，感謝光田在海線守護民眾健康，今天運動會有沙鹿總院與大甲院區的醫護人員，還包括旗下的通霄院區、仁馨樂活園區、清泉醫院、弘道基金會等單位，1500多人參加。

院內醫護和行政資訊部門發揮想像力，用環保紙板剪出「黑馬」，希望來年工作表現「一馬當先」，並大跳最近爆紅的「科目三」；沙鹿院區護理人員換上趣味潮T，跳起「BOBEE」與王心凌的「愛你」外；大甲院區護理團隊換上粉紅短裙變身勁舞啦啦隊，準備堆滿「乖乖」的生日大蛋糕，希望工作順利乖乖。

總院長王乃弘表示，光田創立110年以來，一直致力提供高品質的醫療服務，為患者的健康和福祉負起責任，但面對全球氣候變遷和環境議題的挑戰，醫院一直以來持續推動綠色醫院，希望營造永續醫療環境，為光田的下一個百年紮穩根基。

醫院副執行長王詩婷表示，光田將持續打造幸福職場，藉由運動會培養同仁的團隊精神與向心力，也希望醫護同仁平衡工作與生活，適時放鬆活動，打造健康人生。

光田綜合醫院今年成立110周年，今天在沙鹿弘光科技大學舉行院慶運動會。圖／光田醫院提供
光田綜合醫院今年成立110周年，今天在沙鹿弘光科技大學舉行院慶運動會。圖／光田醫院提供

運動 台中市

延伸閱讀

天冷禦寒商機！新竹SOGO周年慶 外套、除濕機買氣旺

只有新竹人能超越自己 巨城周年慶4天吸45萬人買13.7億

藍白合不合？盧秀燕、柯文哲不巧遇 柯登台輔選蔡壁如 藍小雞全退場

新竹人超會買！巨城周年慶首日湧16萬人 驚人業績出爐

相關新聞

吳音寧芳苑後援會成立 蘇貞昌站台轟不能讓中國青年來台

彰化縣第三選區立委候選人吳音寧今天舉辦芳苑鄉後援會成立大會，前行政院長蘇貞昌站台助選表示，藍營要開放中國青年來台工作，會...

影／光田醫院110年周年慶 員工熱舞「科目三」慶祝

台中光田醫院今年成立110年，院方今天在弘光科技大學舉辦院慶運動會，員工熱舞抖音火紅的「科目三」，讓現場的人眼睛一亮。

千呼萬喚！彰化市延平公園地下停車場趕春節前營運

彰化縣首座公有公園與停車場共存的彰化市延平公園地下停車場，將趕在春節前營運，可提供302席汽停車位、機車停車格268席，...

影／台中新社香菇街 攔機車取締噪音 6車共罰2萬1600元

台中市新社區協中街(中93線）是通往谷關的重要道路，因盛產香菇，又被稱為香菇街，假日出遊人多，也是機車族同好相約騎乘熱點...

長髮男應徵保全遭拒 3業者各吞30萬罰單

台中有名長髮男子，今年連續向3家保全公司謀職，都因為頭髮太長不被錄用，該名男子憤而向台中市勞工局投訴，經調查3家公司都涉...

傳承織布技藝 布農媽媽為子縫衣

織布是布農族的傳統工藝，但面臨傳承問題，玉山國家公園邀請布農族傳統藝師王良貴，在東埔部落傳授織布技藝，經過6個月研習，織...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。