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影／光田醫院110年周年慶 員工熱舞「科目三」慶祝
台中光田醫院今年成立110年，院方今天在弘光科技大學舉辦院慶運動會，員工熱舞抖音火紅的「科目三」，讓現場的人眼睛一亮。
光田綜合醫院今天舉行院慶運動會，立法院副院長蔡其昌、立委林靜儀、台中市副議長顏莉敏、台中市議員陳廷秀等人到場祝賀。
台中市衛生局主祕陳淑芬致詞說，感謝光田在海線守護民眾健康，今天運動會有沙鹿總院與大甲院區的醫護人員，還包括旗下的通霄院區、仁馨樂活園區、清泉醫院、弘道基金會等單位，1500多人參加。
院內醫護和行政資訊部門發揮想像力，用環保紙板剪出「黑馬」，希望來年工作表現「一馬當先」，並大跳最近爆紅的「科目三」；沙鹿院區護理人員換上趣味潮T，跳起「BOBEE」與王心凌的「愛你」外；大甲院區護理團隊換上粉紅短裙變身勁舞啦啦隊，準備堆滿「乖乖」的生日大蛋糕，希望工作順利乖乖。
總院長王乃弘表示，光田創立110年以來，一直致力提供高品質的醫療服務，為患者的健康和福祉負起責任，但面對全球氣候變遷和環境議題的挑戰，醫院一直以來持續推動綠色醫院，希望營造永續醫療環境，為光田的下一個百年紮穩根基。
醫院副執行長王詩婷表示，光田將持續打造幸福職場，藉由運動會培養同仁的團隊精神與向心力，也希望醫護同仁平衡工作與生活，適時放鬆活動，打造健康人生。
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