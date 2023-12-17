千呼萬喚！彰化市延平公園地下停車場趕春節前營運

彰化縣首座公有公園與停車場共存的彰化市延平公園地下停車場，將趕在春節前營運，可提供302席汽停車位、機車停車格268席，將委外經營；延平公園也重新打造，卻有民代認為公園植栽不足，影響遮蔭，不利親子遊憩 ，工務處長林漢斌表示，除已補強植栽外，也會再充實遮蔭設施改善。

為改善彰化市延平公園、南瑤宮、秀傳醫院、及大埔路、中山路商圈周邊停車及環境，彰化縣政府向交通部公路局爭取「前瞻基礎建設計畫」經費2億2056萬元補助，並自籌2億1230萬元，共4億3285萬經費，在原有延平公園下方新建地下停車場，原延平公園也打掉重做，植栽先移往他處，停車場完成後，陸續回植。

縣府工務處長林漢斌說，延平公園地下停車場興建統包工程已在10月底完工，納入智慧化停車設施及綠能友善設計，正驗收中，並將申請使用執照及停車營業證，如果進度順利，將趕在春節前啟用。

重新打造的延平公園，設有兒童遊憩區、體健設施區、綠蔭大草皮、環場步道、多功能活動廣場等主題空間，藉以打造不分年齡及族群的休憩空間。

不過，縣議員楊子賢說，延平公園兒童遊戲區的遮蔭太過稀疏，尤其遊具本身完全受到太陽照射，擔心小朋友們的細皮嫩肉無法承受，趁著延平公園還沒開放前，縣府應該趕緊增設遮蔭設施，並將水霧、戲水設施納入規劃考量，降低遊具溫度，也讓孩子們增加更多遊戲選項。

工務處長林漢斌說，目前大型植栽多靠近秀傳醫院附近，回植的樹木也會逐漸茂密，至於兒童遊憩區因下方約一公尺就是地下停車場，為避免破壞水土保持，影響防水，因此避免大型植栽，但將再加強遮蔭設施改善。

也有民眾抱怨原有籃球場被撤除，林漢斌說，因附近民眾反映會影響居家安寧及鄰近醫院，最後在市公所及附近居民要求下，才未設置籃球場。