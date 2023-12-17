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影／台中新社香菇街 攔機車取締噪音 6車共罰2萬1600元

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中東勢警分局昨天下午與台中市環保局、交通部公路總局台中區監理所等權責單位，在新社區協中街執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締噪音車。圖／警方提供
台中東勢警分局昨天下午與台中市環保局、交通部公路總局台中區監理所等權責單位，在新社區協中街執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締噪音車。圖／警方提供

台中市新社區協中街(中93線）是通往谷關的重要道路，因盛產香菇，又被稱為香菇街，假日出遊人多，也是機車族同好相約騎乘熱點；警方和環保與監理單位昨下午聯合稽查，攔查疑似改裝車輛，有6輛機車噪音未符合管制標準，共罰2萬1600元。

台中市東勢警分局昨下午與台中市環保局、交通部公路總局台中區監理所等權責單位，執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締噪音車，勤務中攔查疑似改裝車輛10車實施噪音檢測，使用中機動車輛噪音未符合管制標準計6件，由環保局依噪音管制法第26條規定告發，罰鍰金額合計2萬1600元。

東勢警分局持續加強取締超速及噪音車，11月迄今已取締超速違規981件，超速40公里以上52件，依據道路交通管理處罰條例相關規定，將處1200元以上2400元以下罰鍰；如超過規定最高時速40公里，最重可處3萬6000元罰鍰。

另通報88件改裝噪音車輛上傳至噪音檢舉網，若經環保局通知檢測不合格，將依噪音管制法第26條告發，最重可處3600元罰鍰，同時也針對經常於轄內行駛噪音車，清查住居該轄者，據以鎖定目標計22輛車，結合轄區派出所員警於警勤區訪查，對車主及駕駛「防制噪音車約制、告誡」。

東勢警分局長林大為表示，對違法行為強力執法取締、絕不縱容，呼籲駕駛應確實遵守交通法令規定，切勿擅自變更車輛引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備。

台中東勢警分局昨天下午與台中市環保局、交通部公路總局台中區監理所等權責單位，在新社區協中街執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締噪音車。圖／警方提供
台中東勢警分局昨天下午與台中市環保局、交通部公路總局台中區監理所等權責單位，在新社區協中街執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締噪音車。圖／警方提供

噪音 台中市 香菇

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