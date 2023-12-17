中國附醫打造一站式醫療

中國醫藥大學附設醫院昨天啟用「眼耳鼻喉科醫學中心大樓」，台中市長盧秀燕、衛生局長曾梓展、台中市醫師公會理事長王博正等人出席祝賀。中國醫大暨醫療體系董事長蔡長海說，借鏡國外經驗，提供病人「一站式」醫療服務，全國首創整合五官科醫療在同棟大樓，提供病患優質的就醫環境。

盧秀燕說，中國附醫針對五官科病人治療需求，增建獨棟醫學大樓，為台中市民及尖端醫療發展貢獻心力，落實市府政策「友善優質醫療」，感謝中國附醫在地深耕醫療43年，打造健康宜居台中城。

中國附醫院長周德陽說，院方借鏡國際醫療機構如克里夫蘭醫學中心的作法，以「Organ System」規畫各大樓醫療用途，以病人為中心將門診、檢驗檢查、手術、住院設置在同大樓，診間設置34間、牙科治療椅61台、手術室16間及一般病床75床，提供病人不需跨棟的「一站式」友善醫療。

院方說明，眼耳鼻喉科醫學中心大樓斥資20億元興建，五官相關疾病治療需求的病患，可在同棟大樓完成。

院方指出，頭頸癌患者除了手術外，首創「音聲與吞嚥中心」，改善及預防頭頸癌症最常見的音聲與吞嚥併發症；牙醫部結合3D電腦模擬軟體、多維列印科技、超音波骨刀，可應用於阻塞性睡眠呼吸中止症、上下顎骨缺損的重建等。