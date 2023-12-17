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長髮男應徵保全遭拒 3業者各吞30萬罰單

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

台中有名長髮男子，今年連續向3家保全公司謀職，都因為頭髮太長不被錄用，該名男子憤而向台中市勞工局投訴，經調查3家公司都涉及容貌歧視，各開罰30萬元。勞工局長張大春說，法律禁止容貌歧視，但不容易舉發，其他像應徵餐廳服務員，若因長相或刺青而不錄取，都涉及歧視。

台中市勞工局統計，近3年台中市雇主涉就業歧視受罰共13案，以「容貌歧視」4案占30%最多。勞工局指出，今年開罰3案，都是同名當事人，該名男性勞工留長髮，先後應徵3家保全公司都遭拒絕，原因是頭髮太長，或要求剪短髮再來，他認為頭髮長度與工作無關，憤而向勞工局投訴。

張大春說，另外像應徵餐廳外場服務人員，個人長相與為顧客帶位、點餐的工作內容無關，雇主只因求職者長相就不想錄取，或者像司機有刺青，但不防礙送貨、駕駛等工作，但雇主因此就不錄取，都涉及容貌歧視，若查證屬實開罰。

張大春呼籲，就業歧視是雇主考量與工作能力無關的指標，例如種族、性傾向、身心障礙或工會身分等，使求職者失去公平競爭機會，雇主應摒棄對容貌的刻板印象，依據受雇者的工作能力、經驗等指標，禁止將年齡、性別、容貌等就業歧視禁止項目列入限制條件，違者依就業服務法，可處30萬至150萬元罰鍰。

勞工局提醒，徵才廣告也禁止容貌等就業歧視，若徵才廣告註明「限身高160公分以上」，或者依照髮型、身材等，作為培訓、晉升、調職、裁員資遣的決定，都涉及違法；相關資訊可上台中市勞工局網站查詢。

勞工局 台中市

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