梨山幸福巴士 明年擬客貨共載

台中市和平區梨山地區幅員廣大，新佳陽、梨山、松茂、環山等4大部落坐落不同山頭。台中市交通局預計明年推出「客貨共載服務」，由豐原客運865公車及梨山幸福巴士運送，將所需物資運送上、下山，收費與營運模式仍待研擬。

梨山里長賴盛功說，梨山幸福巴士現階段是載客服務，例如載送環山部落的長者到梨山衛生所就醫等，近日氣溫驟降，4部落長輩需要電器類電毯、毛毯等物資，校園與學生需要沖泡式熱飲、文具類用品，目前都得託人採購，若有客貨共載服務會更便利。

台中交通局表示，客貨共載模式在疫情期間實施過，主要以防疫物資為主，為替明年試辦暖身，交通局舉辦「IG按愛心，送幸福上梨山」活動，透過公益活動演練運送流程，也為山上長輩、兒童送新年禮物。

梨山幸福巴士是偏鄉大眾運輸服務，由當地人擔任司機，駕駛自小客車按班次接送，目前有5輛次服務。

台中公車聯營管理委員會主任委員羅乙棋表示，明年試辦的客貨共載服務，由豐客865路公車義務將物資運送到梨山地區，「最後一哩路」需由梨山幸福巴士，運送到各部落或是民眾的家門口。

羅乙琪說，公路法規範，顧及偏鄉需求，當地幸福巴士可進行客貨共載服務，梨山地區目前進行暖身試辦；疫情期間，豐客協助載防疫運物資上山，再由梨山幸福巴士運送至部落居民手中，當時曾載運防疫包、物資包與相關民生用品。

台中市交通局表示，近期發起客貨共載暖身活動，預計為梨山長者、學童募集新年禮物，以當地需要的民生物資如熱飲、奶粉、麥片，以及學生需要的文具類用品，估計送出上千份；民眾到台中市交通局IG按愛心，就加碼送1份禮物；參與者可抽獎萬元藍牙音響。