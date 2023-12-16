快訊

斷裂落入海中...象鼻岩「鼻子不見」原因曝光 區公所籲遊客勿再前往

只因販賣牛肉…北韓9男女遭綁木樁處刑 2.5萬人被逼看槍決全身發抖

南投松柏嶺受天宮遶境祈福 「掠童乩」傳統成最大民俗特色

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
受天宮遶境祈福活動，沿途有乩童隨行，為信眾解決疑難雜症，成為一大特色。圖／南投縣政府提供
受天宮遶境祈福活動，沿途有乩童隨行，為信眾解決疑難雜症，成為一大特色。圖／南投縣政府提供

南投縣松柏嶺受天宮今天舉行遶境祈福，縣長許淑華等人到場祈求國泰民安，風調雨順，遶境活動順利圓滿，並在乩童及手轎班等祈福遶行福炮後，點燃起馬炮，展開9天8夜名間鄉23村遶境活動，來自全台信眾擠滿受天宮周邊，場面熱鬧盛大。

名間鄉受天宮是全台玄天上帝信仰中心，每年有5千多團進香團參拜，分靈遍佈全台各地，是南投縣重要的宗教聖地和民俗文化資產。這次是首次採9天8夜大型遶境的方式深入名間鄉23村372鄰相當難得。

縣府民政處表示，受天宮曾在1965年、2007年，因應社會動盪或重大事件，遶境南投、彰化，並有大輦班、手轎班、乩童隨行，協助沿途居民解決日常生活中疑難雜症，成為受天宮遶境特色。

受天宮表示，受天宮全省分靈宮廟超過三千多家，各地宮廟常來協助「掠童乩」，或協助訓練乩童，受天宮服務乩童名單有11人，但潛藏於受天宮六區七村祭祀圈範圍內之老中青三代乩童，在名單外至少有30人；合計超過150名濟世服務人員分散全台各地為信徒服務，是台灣民間信仰中一大特色。

今年為一掃多年疫情陰霾、活絡地方觀光，遂由受天宮與名間鄉公所共同商議，重啟遶境活動。南投縣長許淑華、縣議員游顥、林儒暘、宋懷琳、簡千翔、張婉林憶如、南投市長張嘉哲、名間鄉長陳翰立、立委蔡培慧、參山國家公園管理處長曹忠猷等人都到場參與這項宗教盛事。

遶境沿途行經名間鄉23村372鄰，預計將於12月23日下午回到松山村與松柏村，中部地區分靈宮廟及全國各友宮廟共襄盛舉，徹夜舉行接駕儀式至凌晨丑時入廟。

受天宮首度舉9天8夜大型遶境活動，南投縣長許淑華（中）等人祈福，並點燃起馬炮。圖／南投縣政府提供
受天宮首度舉9天8夜大型遶境活動，南投縣長許淑華（中）等人祈福，並點燃起馬炮。圖／南投縣政府提供
松柏嶺受天宮首度舉辦9天8夜大型遶境，大批信眾踴躍參與，廣場人群水洩不通。圖／南投縣政府提供
松柏嶺受天宮首度舉辦9天8夜大型遶境，大批信眾踴躍參與，廣場人群水洩不通。圖／南投縣政府提供

遶境 民間信仰 文化資產

延伸閱讀

北港朝天宮媽祖明年再來嘉遶境 黃敏惠送大帖虔誠邀請

高雄遶境隊伍放炮竹像鋪紅毯！漢神商圈瀰漫煙霧 廟方挨罰

白沙屯媽祖隔4年再臨花蓮 雙媽會合體遶境引轟動

他攜毒參加艋舺青山宮遶境 一下車四周都警察跑兩步就被抓

相關新聞

松柏嶺受天宮遶境祈福 「掠童乩」傳統成最大民俗特色

南投縣松柏嶺受天宮今天舉行遶境祈福，縣長許淑華等人到場祈求國泰民安，風調雨順，遶境活動順利圓滿，並在乩童及手轎班等祈福遶...

彰化稻草裝置藝術 王惠美作勢「彈鋼琴」音樂全靠想像

彰化縣田中鎮農會今明兩天在頂潭里望高寮，辦2023花露米稻田中在地產業推廣活動，暨輔導國產米糧創新行銷計畫活動，今年有往...

彰化補助更換熱水器搶手 明年預計百戶受惠已有人預約

今天各地氣溫下降明顯，為避免民眾使用燃氣熱水器時造成一氧化碳中毒，彰化縣府近年編列預算補助鄉親更換或遷移熱水器，每年約百...

傳承織布技藝 布農媽媽親手為孩子織傳統服飾

織布是布農族的傳統工藝，但面臨傳承困難，玉山國家公園邀請布農族傳統藝師王良貴，在東埔部落傳授織布技藝，經過6個月的研習，...

新社排水溝改善完工 中市府調整工法守護「台灣白魚」

台中新社湳堀排水溝去年遇強降雨，排水量不足導致附近路面淹水，但改善範圍涉及二級保育魚類「台灣白魚」棲息地，農業部水保署出...

台中水湳轉運中心追加10.5億元 遭疑預算暴增

台中水湳轉運中心主結構體已完成，藍綠議員指出原預算39億元，市府明年度預算又增列10.52億元，預算增至49.5億，質疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。