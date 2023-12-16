南投松柏嶺受天宮遶境祈福 「掠童乩」傳統成最大民俗特色

南投縣松柏嶺受天宮今天舉行遶境祈福，縣長許淑華等人到場祈求國泰民安，風調雨順，遶境活動順利圓滿，並在乩童及手轎班等祈福遶行福炮後，點燃起馬炮，展開9天8夜名間鄉23村遶境活動，來自全台信眾擠滿受天宮周邊，場面熱鬧盛大。

名間鄉受天宮是全台玄天上帝信仰中心，每年有5千多團進香團參拜，分靈遍佈全台各地，是南投縣重要的宗教聖地和民俗文化資產。這次是首次採9天8夜大型遶境的方式深入名間鄉23村372鄰相當難得。

縣府民政處表示，受天宮曾在1965年、2007年，因應社會動盪或重大事件，遶境南投、彰化，並有大輦班、手轎班、乩童隨行，協助沿途居民解決日常生活中疑難雜症，成為受天宮遶境特色。

受天宮表示，受天宮全省分靈宮廟超過三千多家，各地宮廟常來協助「掠童乩」，或協助訓練乩童，受天宮服務乩童名單有11人，但潛藏於受天宮六區七村祭祀圈範圍內之老中青三代乩童，在名單外至少有30人；合計超過150名濟世服務人員分散全台各地為信徒服務，是台灣民間信仰中一大特色。

今年為一掃多年疫情陰霾、活絡地方觀光，遂由受天宮與名間鄉公所共同商議，重啟遶境活動。南投縣長許淑華、縣議員游顥、林儒暘、宋懷琳、簡千翔、張婉林憶如、南投市長張嘉哲、名間鄉長陳翰立、立委蔡培慧、參山國家公園管理處長曹忠猷等人都到場參與這項宗教盛事。